Verucchio. Visita del Sindaco Gobbi e il Vice Sindaco Masini presso l’ospedale di Cesena ai coniugi feriti durante l’aggressione di Capodanno

Il Sindaco Gobbi e il Vice Sindaco Masini oggi presso l’ospedale di Cesena hanno incontrato la coppia ferita nella tragica serata del 31/12/2024, che non era stato possibile incontrare nell’imminenza dei fatti, per manifestargli la vicinanza della comunità Verucchiese. Fortunatamente entrambi i coniugi sembrano avviati verso una pronta guarigione.

Non volendo lasciare nulla di intentato per aiutare le vittime dell’intera collettività a superare questi tragici momenti insieme e riprendere così una serena vita di comunità, in collaborazione con l’Ausl di Rimini che ha già dato piena disponibilità, L’Amministrazione metterà a disposizione un servizio di assistenza psicologica per chi ritenesse di averne bisogno rispetto ai fatti accaduti.