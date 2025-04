Vescovo di Rimini derubato a Roma in metropolitana. Nella capitale in occasione dei funerali di Papa Francesco

Il Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, è stato vittima di un furto mentre si trovava a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco. L’episodio è avvenuto domenica 27 aprile, quando il prelato si trovava in metropolitana e ha subito il furto del portafoglio, contenente denaro e documenti personali. Dopo il fatto, Monsignor Anselmi ha raggiunto la caserma dei Carabinieri di Rimini per sporgere denuncia, una volta rientrato in città. Non sono stati riportati dettagli su eventuali sospetti o sul motivo del furto.