Via libera ai contributi per l’affitto. Quasi 400 i beneficiari a Rimini

Il Comune di Rimini ha approvato in via definitiva la graduatoria per l’assegnazione dei contributi destinati al sostegno all’affitto, nell’ambito del Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di un provvedimento importante che porterà all’erogazione di oltre 644 mila euro a beneficio di 388 nuclei familiari del Distretto sociosanitario di Rimini, al fine di garantire un aiuto concreto alle persone che faticano di più a far fronte al canone della casa.

Il percorso è partito nei mesi scorsi con l’approvazione del bando da parte della Regione Emilia-Romagna e la successiva raccolta delle domande tramite la piattaforma online dedicata.

La graduatoria finale, stilata in base a criteri di incidenza tra affitto e reddito, ha selezionato le prime 388 domande, a cui sarà assegnato il contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In particolare, chi spende tra il 25% e il 40% del proprio reddito per l’affitto potrà ricevere fino a 1.500 euro, mentre per chi supera il 40%, il contributo massimo potrà arrivare a 2.000 euro.

Il Comune di Rimini ha già impegnato la somma complessiva di 644.391 euro, che verrà erogata entro la fine del 2025, coperta interamente dal ‘Fondo Sociale per l’Affitto’ previsto a bilancio.

In un periodo in cui il tema della casa torna a essere centrale nelle agende nazionali, Rimini ha messo dunque in campo uno strumento mirato, pensato per intercettare e sostenere chi, con difficoltà, deve pagare l’affitto, a garanzia del proprio diritto alla casa.

Comune di Rimini