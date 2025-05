Vicenza, maltrattamenti in un asilo nido privato di Schio: arrestate due delle tre proprietarie

Maltrattavano i bambini. Per questo due delle tre titolari di un asilo nido privato di Schio sono state arrestate dai carabinieri di Vicenza. L’indagine è partita da alcune segnalazioni fatte agli stessi militari scledensi.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha confermato che effettivamente le due socie proprietarie dell’asilo, in alcune circostanze, si sarebbero rese protagoniste di maltrattamenti ai bimbi. Ieri mattina, in presenza di ulteriori episodi, i militari dell’Arma con le dovute cautele sono andati nell’asilo e hanno arrestato in flagranza differita le due donne che ora sono ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip. Sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti.

AdnKronos