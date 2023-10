VICTOR SAN MARINO. Cassani: “Andremo a Carpi per fare la nostra partita. È necessario l’impegno di tutti”

È la vigilia di Carpi – Victor San Marino, in programma allo Stadio ‘Sandro Cabassi’ di Carpi per domenica 22 ottobre alle ore 15, gara valevole per la settima giornata del girone D di Serie D.

I biancazzurri tornano in campo dopo la vittoria contro il Sangiuliano City (1-0 con il gol vittoria di Haruna, ndr) e dopo gli impegni dei nazionali Lazzari, Tosi e dei gemelli Benvenuti.

Con una partita in meno – la sfida contro il Corticella verrà recuperata mercoledì 25 ottobre – la formazione sammarinese ha ottenuto 10 punti in cinque partite. Il tecnico Stefano Cassani racconta come hanno vissuto i suoi giocatori la settimana di avvicinamento alla sfida di Carpi: “Ci siamo allenati bene in settimana, questi giorni ci hanno permesso di recuperare le energie e concentrarci maggiormente su noi stessi piuttosto che lavorare solo su alcuni aspetti tattici”.

Cassani è consapevole delle gara che i suoi giocatori saranno chiamati a disputare. “Sarà una partita impegnativa sotto ogni punto di vista, ma noi daremo il massimo e anche qualcosa in più come abbiamo fatto nelle ultime partite. Andremo là per fare la nostra partita come sempre – prosegue -. Sappiamo che affronteremo una grande squadra e con una storia molto importante, il Carpi è una delle favorite per questo campionato, gioca un calcio molto bello e sono allenati da un tecnico di cui ho grande stima” ha commentato Cassani.

Per la Victor San Marino si prospetta un fine ottobre con un calendario fitto: Carpi, Corticella, Ravenna (in casa) e Aglianese in dieci giorni. “Non dobbiamo fare programmi, ragioniamo partita dopo partita. Sarà importante capire la condizione di tutti, ho la fortuna di avere a disposizione una rosa ampia e come abbiamo potuto notare nelle ultime partite chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. In questo momento avremo bisogno di tutti”.

Infine il tecnico italiano fa il punto della situazione sui recuperi di alcuni suoi elementi: “De Queiroz e Lozza stanno rientrando, sarà ancora fuori Carlini. Abbiamo recuperato anche i nazionali, che hanno speso tanto in queste partite. Mi sento tra l’altro di fare i complimenti a Lazzari e Tosi e a tutta la Nazionale sammarinese per l’ottima partita che hanno disputato contro la Danimarca nelle qualificazioni europee”.