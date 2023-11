Victor San Marino: Il gol dell’ex D’Este decida la sfida con il Mezzolara 

9’ giornata Girone D Serie D 2023-2024

Mezzolara 0-1 Victor San Marino

Mezzolara (4-3-1-2)

Malagoli; D’agata (38’st Corsi), Cavina, Muro, Catozzo; Chelli, Fini, Landi; Fogli; Bellentani (27’st Russo), Alessandrini

A disposizione: Bisazza, Gamberini, Vecchio, Novi, D’Elia, Pecchia, Vassallo

Allenatore: Michele Nesi

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Bertolotti, De Queiroz, Onofri; Tommaso Benvenuti (36’st Giacomo Benvenuti), Sami, Lattarulo, Haruna, Gramellini (41’st Lozza); D’Este (30’st Sabba), Arlotti (30’st Morelli)

A disposizione: Gattuso, Giacomo Benvenuti, Sollaku, Donati, Michelucci, Socciarelli

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Cafaro

Assistenti: Bara – Preci

Ammoniti: 8’pt D’Este (V), 34’pt Onofri (V), 28’st D’Agata (M), 29’st Malagoli (M), 43’st Cavina (M),

Marcatori: 30’st D’Este

STADIO ‘AUGUSTO MAGLI’ (Molinella, BO) – Novembre si apre per la Victor San Marino con la trasferta contro il Mezzolara nel turno infrasettimanale della Serie D.

Subito un episodio dubbio dopo 3’ minuti con il corner di Sami, D’Este cade in area ma per il direttore di gara si può proseguire. Altra chance per i biancazzurri con il cross dalla destra sul quale arriva Arlotti, scarica a D’Este che viene murato da un difensore avversario. Ci provano anche i padroni di casa al 10’ con Fogli, il suo mancino viene rimpallato dall’altro numero 7, Riccardo Gramellini. La grande occasione per la Victor arriva al 31’ con la ripartenza di Lattarulo e il cross che trova dentro l’area Haruna, per il centrocampista biancazzurro è un rigore in movimento ma il suo interno mancino finisce dritto tra le braccia di Malagoli. Sul finire di frazione i ragazzi di Cassani recuperano palla in una zona pericolosa del campo, D’Este ci prova dal limite ma Malagoli si supera e devia. Pochi istanti dopo ancora D’Este mette davanti al portiere Gramellini, ma il numero uno avversario lo anticipa deviando in calcio d’angolo.

Dopo 4’ della ripresa la Victor rischia la frittata: De Queiroz scivola sul terreno di gioco bagnato, Bellentani supera anche Bertolotti e prova a battere Pazzini con uno scavetto, arriva Onofri che allontana. Risponde subito presente la formazione Sammarinese, Arlotti fa inserire Lattarulo che calcia con l’esterno sinistro e costringe Malagoli a deviare in angolo. Il Mezzolara si salva ancora una volta al 16’: invenzione di Lattarulo con la diagonale che taglia fuori tutta la difesa, ci arriva in scivolata D’Este e Malagoli respinge in scivolata. Al 30’ la Victor la sblocca con il gol dell’ex: calcio di punizione da lontano che arriva a D’Este, il quale si libera della marcatura forse con un fallo strattonando la maglia del difensore avversario, e batte Malagoli con il mancino. Copiose le proteste dei tifosi e dei giocatori del Mezzolara. La squadra di Nesi fa tutto bene dalle fasce con i neoentrati: palla di Corsi per Russo, Pazzini vola e la toglie dall’incrocio mandando in corner. La Victor potrebbe raddoppiare al 43’, Cavina commette fallo ai venticinque metri e la punizione di Sabba mette in seria difficoltà il portiere avversario che respinge. Con il Mezzolara tutto in avanti i biancazzurri hanno occasioni, ci prova Haruna che trova ancora una volta pronto Malagoli. La Victor vince ancora e lo fa con il quarto centro di D’Este in campionato e mantenendo la porta inviolata.

FOTO ©Pierpaolo Pippo

Victor San Marino