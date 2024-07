Victor San Marino – Imolese Calcio 1-0 Haruna riporta San Marino in zona play-off

Nella ripresa D’Amore cambia le carte in tavola e la sua Imolese inizia ad alzare i giri, dal 15’ la pressione si fa insistente. Il Victor si abbassa e controlla la partita senza però particolari patemi. Al 22’ l’occasione più importante per il pareggio è sui piedi di Brandi ma il suo tiro termina sul fondo con Pazzini che non sarebbe potuto intervenire. Il match si trascina verso la fine senza particolari sussulti, il dominio dell’Imolese non riesce a concretizzarsi in veri pericoli. Da segnalare invece un’ottima uscita in tuffo di testa dell’estremo difensore degli ospiti che anticipa di un soffio Lattarulo lanciato verso il raddoppio al 47’. L’incontro si chiude dopo 5 minuti di recupero con il San Marino che ritrova la vittoria ed il 5° posto in classifica che varrebbe l’accesso ai play-off.