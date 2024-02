La Victor San Marino comunica un nuovo colpo di mercato nel reparto difensivo. Il D.S. Gianluca Bollini e? infatti riuscito a chiudere per il roccioso difensore classe 2004 Alessandro Pasquino. Pasquino, proveniente dal Novara (serie C) ed ex Spal andra? cosi? a rinforzare la rosa a disposizione di mister Cassani.