Victor San Marino vince 3-2 in toscana contro l’Aglianese in una partita al cardiopalma

Una partita al cardiopalma caratterizzata da un continuo scambio di colpi e piena di emozioni quella dove la Victor San Marino ha superato l’Aglianese con un punteggio di 2-3: un vero e proprio thriller calcistico al “Bellucci”. Questa vittoria segna il secondo insuccesso consecutivo per l’Aglianese, nonostante una prestazione tutt’altro che negativa da parte della squadra di casa, che ha pagato caro qualche errore di disattenzione in fase difensiva.

La partita si è aperta con un gol su rigore di Sabba per la Victor, seguito da un immediato tentativo di raddoppio che ha trovato la traversa anziché la rete. L’Aglianese non si è lasciata intimidire, riuscendo a pareggiare grazie a un gol di D’Ancona, sfruttando una delle loro consuete tattiche offensive. Nonostante altre opportunità create, il primo tempo si è chiuso in parità.

La ripresa ha visto nuovamente la Victor prendere il comando con un gol di D’Este, ma l’Aglianese è stata pronta a rispondere con Della Pietra, mantenendo viva la speranza di un risultato positivo. Tuttavia, è stato nuovamente Sabba a decidere le sorti dell’incontro, siglando il gol della vittoria per la Victor e la sua personale doppietta, dimostrando grande freddezza e capacità di finalizzazione.

Nonostante il tentativo di reazione, l’Aglianese non è riuscita a ribaltare il risultato, subendo così una sconfitta che lascia amarezza ma anche la consapevolezza di aver dato tutto in campo. Da parte loro, i biancocelesti della Victor San Marino hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a sfruttare al meglio le opportunità create e a mantenere il controllo del gioco nei momenti chiave.

Per l’Aglianese, sarà fondamentale recuperare rapidamente il morale e concentrarsi sulle prossime sfide, mentre la Victor San Marino può guardare con ottimismo al proseguimento della stagione, forte di una vittoria importante sia per la classifica che per il morale della squadra.