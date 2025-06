VIDEO DRAMMATICO – Volo Air India verso Londra precipita subito dopo il decollo da Ahmedabad: a bordo 244 persone

Un grave incidente aereo ha scosso l’India questa mattina, giovedì 12 giugno 2025. Un volo di linea della compagnia Air India, numero AI171, è precipitato poco dopo il decollo dall’Aeroporto Internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, destinato a Londra Gatwick. A bordo c’erano 242 persone, tra cui 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Il velivolo coinvolto era un Boeing 787-8 Dreamliner, registrato come VT-ANB. Secondo i dati di tracciamento, l’aereo ha perso il contatto radar a soli 625 piedi di altitudine, meno di un minuto dopo il decollo.

L’incidente è avvenuto nella zona residenziale di Meghani Nagar, nelle vicinanze dell’aeroporto. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto una colonna di fumo nero sollevarsi dalla zona dell’incidente. Le autorità locali hanno attivato immediatamente le operazioni di soccorso, con squadre di vigili del fuoco e ambulanze sul posto. Il Ministro dell’Aviazione Civile indiano, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, ha espresso shock per l’incidente e ha dichiarato di essere in contatto con le autorità competenti per coordinare gli interventi di emergenza.

Al momento, le cause dell’incidente non sono state ufficialmente confermate. Secondo quanto riportato dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGCA), l’aereo avrebbe emesso una chiamata di emergenza (MAYDAY) che, tuttavia, non avrebbe ricevuto risposta. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente

Questo evento segna il primo incidente fatale per un Boeing 787-8 Dreamliner, un modello che finora aveva mantenuto un buon record di sicurezza. Le autorità indiane e Air India stanno collaborando per fornire ulteriori informazioni e supporto alle famiglie coinvolte.