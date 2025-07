Vigilessa uccisa: Cassazione conferma carcere per Gualandi

Torna in carcere l’ex comandante della polizia locale di Anzola dell’Emilia Giampiero Gualandi, 63 anni, attualmente a processo, in Corte d’Assise a Bologna, con l’accusa di avere ucciso, nel suo ufficio, Sofia Stefani, 33 anni, ex collega con la quale aveva una relazione.

L’omicidio è avvenuto il 16 maggio 2024 nella sede della polizia locale di Anzola dell’Emilia.

Per il 63enne, che era ai domiciliari, la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame, a cui erano ricorsi i legali dell’ex comandante, che, a inizio anno, aveva disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Ieri pomeriggio, in base a quanto si apprende, Gualandi è stato accompagnato al carcere bolognese della Dozza.

L’ex comandante della polizia locale ha sempre sostenuto che il colpo di pistola, che ha ucciso l’ex collega, sia partito per caso durante una colluttazione.

Ansa