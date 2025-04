Villa Verucchio. Nascita in auto: un’infermiera del 118 racconta l’emozionante intervento

Una storia di vita che ha colpito la comunità locale: nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, un’infermiera della centrale operativa del 118 ha assistito una coppia in procinto di diventare genitori mentre si trovavano in auto. Biagio e Anna, residenti a Novafeltria, stavano viaggiando verso l’ospedale Infermi di Rimini per dare alla luce il loro secondo bambino quando le contrazioni si sono fatte insostenibili.

Dopo aver chiamato il 118, l’infermiera, che ha preferito rimanere anonima, ha gestito la situazione con grande professionalità. Inizialmente la chiamata si è collegata con la centrale di Pesaro, ma grazie al sistema di geolocalizzazione sono riusciti a individuare la coppia. Nonostante le difficoltà di connessione, l’operatrice ha guidato il padre in un momento di grande tensione.

“Il papà era molto agitato, ma ho cercato di rassicurarlo”, ha raccontato l’infermiera. “Ho compreso subito che il parto era imminente e ho suggerito di fermarsi in un luogo sicuro e visibile, il che li ha portati in un piazzale di un distributore di benzina a Villa Verucchio.”

Mentre l’ambulanza veniva allertata, Gabriel, il piccolo in arrivo, ha deciso di nascere. “Ho chiesto al padre di controllare se si vedeva già la testina. In quel momento, Anna ha avuto una forte contrazione e, con quella, Gabriel è nato.”

L’infermiera ha subito assicurato che il neonato fosse tenuto al caldo e ha monitorato le condizioni della madre, che, fortunatamente, era già esperta e preparata per il parto. “Quando ho sentito il pianto di Gabriel, ho capito che tutto era andato per il meglio”, ha aggiunto l’operatrice.

Poco dopo, un’ambulanza è arrivata per portare madre e figlio in ospedale. L’infermiera ha concluso la sua testimonianza sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e l’umanità che caratterizza questi interventi. “Non ho fatto nulla di più del mio lavoro, ma è stata una grande soddisfazione vedere una storia a lieto fine”, ha affermato, evidenziando l’impegno collettivo del suo team.