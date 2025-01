Villa Verucchio. Raccolta fondi per il luogotenente Masini: oltre 15mila euro in poche ore

In meno di ventiquattro ore, la raccolta fondi avviata dall’associazione di commercianti “Vieni a Villa Verucchio” ha superato i 15mila euro, destinati a coprire le spese legali del luogotenente Luciano Masini, comandante della Stazione carabinieri locale. L’iniziativa è stata lanciata in seguito a un episodio avvenuto la notte di Capodanno, quando Masini ha sparato contro un 23enne egiziano, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, che aveva accoltellato quattro persone.

La campagna, ospitata sulla piattaforma GoFundMe, ha suscitato una risposta immediata da parte della comunità, con centinaia di cittadini che hanno espresso supporto per il militare, attualmente sotto indagine per eccesso colposo di legittima difesa. Durante un incontro tenutosi giovedì sera in piazzale Europa a Villa Verucchio, i partecipanti hanno reso omaggio a Masini, considerato un “eroe” per la sua azione tempestiva che ha evitato ulteriori ferimenti. In segno di solidarietà, è stato esposto uno striscione con la scritta “Comandante siamo tutti con lei!”.

Paolo Gabriele, uno dei promotori della raccolta, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, definendolo superiore alle aspettative. Ha inoltre sottolineato che non sono ancora stati raccolti dati sui bonifici diretti ricevuti, che potrebbero aumentare ulteriormente l’importo complessivo. La risposta della comunità è vista come un chiaro segnale di supporto in un momento difficile.