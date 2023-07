Tamponamento nella notte in via Tosi a Santarcangelo: un’Alfa modello “Giulietta” ha tamponato violentemente un camion Amazon. È accaduto intorno all’una di notte e probabilmente la causa del sinistro è stata un colpo di sonno del conducente. L’abitacolo anteriore dell’auto è andato distrutto, ma fortunatamente l’uomo alla guida non ha subito ferite gravi.

(foto Adriapress)