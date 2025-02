Visita del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini al Padiglione della Repubblica di San Marino in occasione della chiusura della Biennale d’Arte di Venezia 2024

Nella giornata di ieri, giovedì 21 novembre, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, si è recato a Venezia per visitare il Padiglione della Repubblica di San Marino, presente alla 60ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, in occasione della chiusura del progetto artistico.

Ad accompagnare il Segretario di Stato, una delegazione composta dal Dott. Paolo Rondelli, Direttore degli Istituti Culturali nonché Commissario di Padiglione, dal Dott. Vito Testaj, Responsabile delle Arti Performative degli Istituti Culturali, dal Dott. Alessandro Bianchini e dalla Dott.ssa Elena Rossi, rappresentanti della società partner/organizzatrice, FR Istituto d’Arte Contemporanea S.p.A., che ha curato l’iniziativa.

La giornata si è aperta con una visita alla 60ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, un evento che si conferma come punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea globale. Nel pomeriggio, la delegazione ha raggiunto il Padiglione della Repubblica di San Marino, ospitato presso La Fabbrica del Futuro.

Il Padiglione, che quest’anno ha visto la partecipazione dell’artista americano Eddie Martinez, è stato progettato sotto la curatela di Alison M. Gingeras e ha riscosso un significativo apprezzamento per l’originalità e la qualità delle opere esposte. Martinez, pittore e scultore di fama internazionale, vive e lavora a Brooklyn, New York, e con il progetto sammarinese ha portato il suo contributo alla narrazione artistica contemporanea.

“La presenza della Repubblica di San Marino a un evento di tale prestigio” – ha commentato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – “è un segno tangibile del suo impegno nella promozione culturale e artistica a livello internazionale, oltre che una grande occasione di visibilità per il sistema Paese”.

“Il progetto culturale in termini di partecipazione deve avere continuità” – ha aggiunto il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – “ed è mia volontà fare in modo che si possa credere sempre di più ad una idea progettuale creativa dove gli investimenti nel settore culturale, anche in futuro, siano ben collocati attraverso una forte sinergia pubblico privata “.

Comunicato stampa