Visite guidate ed incontri informativi per scoprire le marinerie di Cattolica e Rimini ed un territorio di tradizioni e storia legate al mare

Da giovedì 21 a sabato 23 settembre a Cattolica e Rimini si potrà partecipare agli eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza e previsti per settembre e ottobre sul litorale emiliano-romagnolo, promossi dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, con capofila DELTA 2000, in collaborazione con la cooperativa M.A.R.E.

Saranno presenti sul territorio i seguenti punti informativi, a disposizione di tutti i cittadini, per scoprire tutte le iniziative promosse dal FLAG: giovedì 21 settembre dalle 15 alle 19 presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, venerdì 22 settembre dalle 09.30 alle 12 presso il Palazzo del Turismo di Cattolica e dalle 16 alle 17.30 presso il Museo della Regina di Cattolica, sabato 23 settembre in mattinata presso il Mercato Coperto di Rimini, con possibilità di visita ai banchi del pesce.

Venerdì 22 settembre dalle ore 16 si svolgerà il workshop “Pesca, acquacoltura ed ecosistemi marini adriatici: eventi informativi e progetti realizzati, focus sull’area di Cattolica” al Museo della Regina, introdotto e moderato da Fulvia Vanni di Coop M.A.R.E.. Saranno presenti l’Assessore alla cultura Federico Vaccarini, Laura Menin (Museo della regina) e Andrea Gugnali (Coop. M.A.R.E.). In occasione dell’evento sarà proiettato un estratto del Docufilm “Salsedine”, progetto PCP (Patrimonio Culturale della Pesca).

A Rimini, presso il giardino dell’ex Hotel delle Nazioni, venerdì 22 settembre dalle ore 16 alle 17.30 si terrà il workshop “Pesca, acquacoltura ed ecosistemi marini adriatici: eventi informativi e progetti realizzati, focus sull’area di Rimini”. Introduce e modera Fabio Fiori (Coop. M.A.R.E.), Intervengono l’Assessora Anna Montini del Comune di Rimini, Ing. Alberto Dellavalle (Dirigente Dip. Infrastrutture e Qualità ambientale), Alessandra Pesaresi (Ufficio Piano strategico e progetti EU), Giuseppe Prioli (Coop. M.A.R.E.) e Sauro Pari (Presidente di Fondazione Cetacea onlus).

A seguire sarà possibile prendere parte alla visita guidata al Lungofiume degli Artisti e Museo diffuso della Marineria.

Sabato 23 settembre alle 17.30 partirà dal Ponte di Tiberio una passeggiata guidata lungo il porto canale da Borgo San Giuliano fino al Faro di Rimini, alla scoperta delle tradizioni della pesca.

La rassegna di eventi si svolge a conclusione delle attività finanziate dal FLAG (Fisheries Local Action Groups) e realizzate grazie a fondi messi a disposizione del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) che miravano a promuovere la zona costiera e le marinerie dell’Emilia-Romagna, le loro produzioni ittiche, il loro patrimonio storico, culturale, sociale e ambientale. Grazie a questi fondi, utilizzati nella loro totalità per oltre 5 milioni di euro, sono stati finanziati più di 140 progetti per pescatori, imprese acquicole, enti pubblici, organizzazioni ed enti di ricerca. L’obiettivo della rassegna è condividere con tutti i cittadini i risultati ottenuti con i progetti finanziati dal FLAG nei 6 anni dal 2014-2020, realizzando una serie di eventi e workshop in cui saranno coinvolti i pescatori e gli operatori del settore che hanno realizzato i progetti e le attività sopra descritte.