VisitRimini lancia il Rimini Pass

Rimini Pass è uno strumento strategico, capace di connettere in modo efficace le risorse turistiche e migliorare la fruibilità della città e dell’entroterra, generando valore condiviso per il territorio. Un progetto che nasce sia per migliorare la qualità dell’esperienza dell’ospite che per favorire uno sviluppo turistico sostenibile.

Strumento digitale creato per rispondere agli obiettivi di innovazione, efficienza e valorizzazione del patrimonio turistico cittadino, a beneficio sia dei visitatori che degli operatori, il Rimini Pass dà diritto all’ingresso in 10 siti culturali, musei e monumenti del territorio, a sconti per l’ingresso in 8 attrazioni ed esperienze, l’accesso diretto al trasporto pubblico Start Romagna, la prenotazione delle visite e la possibilità di un’esperienza interattiva con mappe e itinerari tematici. Rimini Pass propone una fruizione più consapevole, fluida e integrata della destinazione. Un sistema perfetto per rafforzare la competitività della città nel panorama turistico nazionale e internazionale. È concepito come una card turistica digitale, per offrire al turista un’esperienza integrata e paperless dei principali luoghi di interesse della città e del territorio. Grazie al sito web e ad un’Appmultilingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco), i visitatori possono pianificare il viaggio e accedere alle attrazioni in modo immediato e semplice.

Scheda tecnica

Tutte le info su https://pass.visitrimini.com/ e scaricando l’App Rimini Pass da Play Store o App Store.

Pass 1 Giorno (24 ore): Adulto (18 anni +): €29,90 – Ridotto (8–17 anni): €19,90

Pass 3 Giorni: Adulto (18 anni +): €44,90 – Ridotto (8–17 anni): €34,90

Pass 7 Giorni: Adulto (18 anni +): €59,90 – Ridotto (8–17 anni): €49,90

Il pass è acquistabile on line o presso gli uffici IAT, IAT diffusi e operatori aderenti al progetto.

Permette l’ingresso a una selezione di attrazioni culturali, musei e monumenti della città e del territorio: (Domus del Chirurgo, Museo della Città, Fellini Museum, Rocca Malatestiana di Verucchio, Museo Archeologico di Verucchio, Grotta Monumentale di Santarcangelo e Casamatta, Fortezza di San Leo, Museo di Arte Sacra, Castello di Montefiore Conca e Museo del Bottone) e sconti in diverse attrazioni (Grotte di Onferno, Mirabilandia, Oltremare Riccione, Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura, Aquafan e Fiabilandia), oltre a sconti sui Rimini City Tour, sulle esperienze al Misano World Circuit, in ristoranti e negozi convenzionati, itinerari e audioguide.

Grazie alla collaborazione con Start Romagna poi il Pass permette di usare i trasporti pubblici (come Metromare e bus) tramite un QR code disponibile all’interno dell’app Pass 1 Giorno include il biglietto Day Ticket 5 Zone – 3 Giorni include un biglietto Romagna Smart Pass valido 3 giorni di calendario e 7 Giorni include un biglietto Romagna Smart Pass valido per 7 giorni di calendario.

L’elenco delle attrazioni comprese è in divenire per tutte le realtà del territorio che volessero collaborare con questo importante strumento.

“Viviamo nel mondo in cui fare vacanza vuol dire provare un’esperienza unica – spiega il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Oggi tutte le località turistiche si trovano nella necessità/opportunità di coniugare grandi numeri con esigenze personalizzate. E se una celebre pubblicità di qualche anno fa censurava i tentativi maldestri di organizzarsi in solitaria, oggi la possibilità di creare un soggiorno unico, non costretto negli orari e nei confini del ‘gruppo vacanze’, diventa una delle chiavi principali dell’attrattività territoriale. Rimini Pass aggiorna e rigenera una misura conosciuta, re-interpretandola come un ‘lasciapassare’ a un territorio e ai suoi luoghi indimenticabili, muovendosi in assoluta libertà e piacimento”.

“L’elemento che sottolineo di questa iniziativa – aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari – è la volontà di abbattere barriere. Prima di tutto quella dei confini amministrativi che, ammantati da veli di burocrazia, rendono a volte inaccessibili luoghi d’arte e cultura limitrofi a causa di procedure complicate. Rimini Pass vuole liberare questi confini, dimostrando nei fatti e nelle opportunità come le bellezze di un territorio non siano la semplice somma di quelle catalogate Comune per Comune. Il Pass ha lo sguardo dall’alto, quello di un drone che ti fa vedere quello che la quotidianità ad altezza d’occhi non può farti vedere: la maestosità e il fascino di una storia che è unica perché attraversa recinti, steccati, perimetri fissati per norme ma inesistenti per la Storia”.

Il Pass è stato sviluppato da Vox Group, azienda italiana che opera nell’ambito delle innovazioni digitali ed è leader di mercato nella fornitura di radioguide, audioguide, distribuzione di prodotti turistici e soluzioni tech dedicate al settore turistico e culturale. “Un solo pass, infinite scoperte – dice Alka Carter-Manning Chief Commercial Officer di Vox -. Unendo la visione locale di VisitRimini con la nostra esperienza globale, abbiamo lavorato fianco a fianco con le principali istituzioni culturali e le attrazioni imperdibili della città per creare una selezione di cui siamo orgogliosi. Il risultato è un pass che unisce trasporti visite autoguidate ed esperienze indimenticabili, offrendo un valore eccezionale a ogni ospite”.

“Start Romagna – racconta il Presidente Andrea Corsini – si conferma partner interessato a tutte le iniziative che inseriscono il servizio di trasporto pubblico in un più ampio concetto di accoglienza del turista e di messa in rete dei servizi locali. La proposta di VisitRimini ha trovato terreno fertile dopo che l’azienda aveva già dato la propria adesione negli scorsi anni a precedenti operazioni promosse dall’Amministrazione Comunale e che oggi, alla luce degli sviluppi tecnologici, consente a Start Romagna di proporre sistemi di accesso e di pagamento totalmente digitalizzati, utilizzabili nel tempo e nello spazio in modo semplice e universale”.

“Uno degli obiettivi di VisitRimini – spiega il Presidente Stefano Bonini – è di favorire non solo la crescita quantitativa del turismo a Rimini ma anche quella qualitativa, attraverso servizi ed experience che possano rendere il soggiorno più confortevole e memorabile. Con il Rimini Pass, che include trasporto pubblico, offerta museale, sconti in parchi tematici, ristoranti e negozi, guide e itinerari in 5 lingue, VisitRimini vuole contribuire a creare un ecosistema integrato tra cultura, mobilità e operatori in un’ottica sinergica tra Costa ed Entroterra, coinvolgendo nella divulgazione e vendita operatori privati tra cui hotel, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. E ancora il Rimini Pass vuole aiutare la nostra destinazione a promuovere l’uso del trasporto pubblico, ad aumentare la visibilità dei siti meno noti, generando impatto economico positivo per tutti gli attori coinvolti. È pensato per tutti i target: dai visitatori individuali ai gruppi, dai turisti leisure a quelli business. E sarà anche possibile personalizzarlo per eventi, fiere e congressi, in collaborazione con Italian Exhibition Group”.

Comune di Rimini