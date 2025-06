Viterbo, incendio all’Università della Tuscia: crolla un piano, evacuati docenti e studenti

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Viterbo, dove un incendio ha colpito un edificio dell’Università della Tuscia, in via Falcone e Borsellino, nel quartiere Riello. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 10, interessando il tetto della struttura, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione.

Il rogo ha causato il cedimento del secondo piano dell’edificio, un’area in cui erano collocati gli uffici amministrativi dell’ateneo. La pronta evacuazione ha evitato conseguenze peggiori: tutti gli studenti, i professori e il personale presente nei locali sono stati messi in sicurezza in tempo.

L’edificio coinvolto è lo stesso che in passato ospitava le aule della Facoltà di Agraria e che oggi accoglie due dipartimenti universitari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la squadra volante e il 118.

In via precauzionale, le autorità hanno disposto la chiusura delle strade d’accesso all’area e hanno raccomandato ai residenti di non avvicinarsi alla zona interessata. Ai cittadini che abitano nel raggio di un chilometro è stato inoltre suggerito di tenere chiuse le finestre, per evitare il contatto con eventuali fumi nocivi sprigionati dall’incendio.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e di bonifica dell’area sono ancora in corso. Non risultano feriti, ma resta alta l’attenzione sulle condizioni strutturali della sede e sulle cause del rogo, ancora da accertare.