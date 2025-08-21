‘VOCI NEI CHIOSTRI’, IL VENTENNALE RITORNA A RIMINI 23 E 24 AGOSTO DUE CONCERTI: LE ALLEGRE NOTE E L’ENSAMBLE CANÒPEA CON IL “CANTICO DELLE CREATURE”

Appuntamento al Chiostro della Biblioteca Gambalunga, ingresso libero nell’ambito della 20esima edizione di “Voci nei Chiostri”



Prosegue la rassegna “Voci nei Chiostri” con altri due concerti in programma a Rimini.

Sabato 23 agosto 2025, alle ore 21:15, nella suggestiva cornice del Chiostro della Biblioteca Gambalunga di Rimini, è in programma il concerto del coro “Le Allegre Note” di Riccione.

Il giorno successivo, domenica 24 agosto, sempre nel Chiostro della Biblioteca Gambalunga, si esibirà invece l’Ensemble Vocale Canòpea nel concertoCantico delle Creature (per voci e strumenti), musica di Luigi Pizzaleo sul testo di San Francesco d’Assisi.

I concerti sono inseriti nell’ambito della Rassegna regionale “Voci nei Chiostri”, giunta alla ventesima edizione e promossa da AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori. L’ingresso è libero.

La serata del 23 agosto vedrà protagonista l’ensemble corale riccionese diretta dal M° Fabio Pecci. Frutto di un progetto scolastico: nato all’interno del 3° Circolo Didattico, oggi, Istituto Comprensivo I.C. 1 di Riccione (RN), il coro conta, tra le sue fila, 109 coristi in gran parte alunni ed ex alunni dell’IC 1 di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. Il coro è comunque aperto a tutti i bambini riccionesi.

Il coro ha tenuto concerti in tutt’Italia, ha pubblicato un libro, tutta qui la cantoria… presto!, in occasione del decennale, ha cantato in Rai, ha vinto numerosi premi, ed è stato “il primo coro a voci bianche a calcare il palcoscenico del restaurato teatro Galli di Rimini, nella Carmen dal 1 al 5 di gennaio 2019.

Domenica 24 agosto l’appuntamento è con il Cantico delle Creature per voci e strumenti,

musica di Luigi Pizzaleo sul testo di San Francesco d’Assisi, portato in scena dall’Ensemble Vocale Canòpea. Con Emanuela Di Cretico (flauti dolci), Elisabetta Del Ferro (viola da gamba), Marco Muzzati (salterio e percussioni) e Arianna Lanci (voce solista, clavisimbalum e direzione).

L’Ensemble Vocale Canòpea (ex Cappella Vocale di Scolca) nasce a Rimini a partire dai corsi di canto tenuti da Arianna Lanci e si caratterizza per lo studio del repertorio antico, in particolare medievale e rinascimentale, con incursioni nel contemporaneo e nella tradizione orale.

Carattere distintivo dell’Ensemble (circa 20 componenti) è la doppia veste sonora in cui vengono presentati i brani in repertorio: a cappella, o accompagnati dal clavisimbalum (copia filologica realizzata da Graziano Bandini, a partire dal trattato del 1440 di Arnaut de Zwolle), strumento a tastiera tardo-medievale, trattato anch’esso come fosse una voce tra le voci.

Quelli del 23 e del 24 agosto a Rimini sono due appuntamenti imperdibile per gli amanti della musica corale e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di bellezza e spiritualità attraverso l’arte del canto.

Organizzata da AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori), “Voci nei Chiostri “festeggia quest’anno la sua ventesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale regionale. Dall’8 giugno al 5 ottobre 2025, oltre 50 concerti animeranno chiostri, cortili e chiese di tutta l’Emilia-Romagna, offrendo al pubblico un’esperienza unica che coniuga musica e patrimonio storico-artistico.

“Voci nei Chiostri”, infatti, non è solo una serie di concerti, ma un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza della musica corale e dei luoghi che la ospitano. I chiostri, spesso situati in antichi monasteri, abbazie o chiese, offrono un’atmosfera suggestiva che si fonde armoniosamente con le esibizioni dei cori partecipanti. Questi spazi storici diventano così il palcoscenico ideale per le performance, creando un’esperienza indimenticabile sia per gli esecutori sia per il pubblico.

Il presidente di AERCO, il riminese Andrea Angelini, direttore di coro, compositore e giornalista musicale, sottolinea: “Voci nei Chiostri è molto più di una semplice rassegna corale; è un’occasione per celebrare la bellezza della musica corale, valorizzare il patrimonio storico e artistico della regione e promuovere la collaborazione e lo scambio tra i cori e la comunità locale”.

Con la ventesima edizione di “Voci nei Chiostri”, organizzato da Aerco con il contributo di Mic, Regione Emilia-Romagna e Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), l’Emilia-Romagna rinnova il suo impegno nella promozione della musica corale e nella valorizzazione dei suoi tesori architettonici,

Per ulteriori informazioni sul calendario dei concerti e le sedi degli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale della rassegna: www.vocineichiostri.it.

“Voci nei Chiostri” è una rassegna organizzata da:

AERCO

Associazione Emiliano-Romagnola Cori