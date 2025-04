Volete cambiare il mondo? Cambiate voi. … di Sergio Pizzolante

Rivera. Rivera. Un giorno dissi a Berlusconi che ero diventato milanista perché riveriano.

Ci rimase un po’ male. Pensava che fossi diventato milanista per un posto alla Camera.

Abitavo in una strada di Roma, la mattina alle 7.30 scendevo a fare colazione al bar, al tavolo di fronte sedeva Gianni Rivera, era mio vicino di casa. Per circa 5 anni non sono mai riuscito a rivolgergli la parola. Non si parla con i miti.