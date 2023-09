Voli Ryanair da Forlì a Palermo. Fino al 31 ottobre si volerà ogni martedì, mercoledì, giovedì e sabato, mentre per tutto il mese di novembre sono previsti voli per il capoluogo siciliano ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Dal primo dicembre al 6 gennaio il Ridolfi sarà collegato con Palermo ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre dal 7 gennaio al 29 febbraio ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Infine, in marzo si volerà ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Info su www.ryanair.com.