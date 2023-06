Volley. Europei Small Countries Association. San Marino prova a difendere il titolo

San Marino – Mancano due settimane agli Europei maschili Small Countries Association di pallavolo. Si gioca nell’Oriam Sport Centre di Edimburgo, in Scozia, dal 15 al 17 giugno e San Marino si presenta da campione in carica. L’anno scorso, nelle Isole Faroe, i ragazzi guidati dal Ct Stefano Mascetti s’imposero su Scozia, Islanda e sui padroni di casa, riportando sul Titano un titolo che mancava dal 1994.

Quest’anno la concorrenza sarà più numerosa. Le nazionali partecipanti sono sei, divise in due gruppi. Nella poule A giocano Scozia, Lussemburgo e Irlanda del Nord. Nella B ci sono Islanda, Irlanda e San Marino. La nazionale biancazzurra esordirà il 15 giugno alle 11.30 con l’Irlanda mentre alle 16.30 affronterà l’Islanda. Le squadre prima e seconda classificata di ogni girone affronteranno le semifinali incrociate nel pomeriggio del 16 giugno. Le finali per il primo; il terzo e il quinto posto (se lo giocheranno le terze dei due gironi), sono in programma dalle 11.30 del 17 giugno.

“Ci piacerebbe riconfermarci ma gli avversari, nel complesso, sono più forti dell’anno scorso – Analizza il commissario tecnico Mascetti. – Conosciamo la Scozia che è una squadra molto fisica e che l’anno scorso battemmo con difficoltà. Il Lussemburgo è un team molto quadrato ed è senz’altro fra i favoriti alla vittoria finale. Credo che il match con l’Islanda, altra squadra attrezzata fisicamente, sarà decisivo per agguantare la semifinale. Va detto che le nazionali partecipanti a questo Europeo SCA stanno facendo un percorso di crescita che li sta portando a compiere notevoli passi in avanti: potrebbero essere molto meno “abbordabili” rispetto al passato. Per noi sarà essenziale capire che tipo di squadra saremo e come giocheremo. Rispetto all’anno scorso perdiamo un elemento di grande esperienza come Matteo Zonzini ma avremo Paolo Paganelli nel ruolo di opposto con il 2005 Nicolò Conti pronto a subentrare. Al centro, con Matteo Bernardi ed Elia Lazzarini, godremo dell’apporto di Massimo Donini, un sammarinese che quest’anno ha vinto la serie C con il Riccione. Oltre a Conti, avremo in nazionale un altro 2005, lo schiacciatore Davide Garattoni e un 2006, il secondo palleggiatore Davide Gasperoni”.

L’elenco dei convocati: Marco Rondelli, Davide Gasperoni (palleggiatori); Paolo Paganelli, Nicolò Conti (opposti); Davide Bacciocchi (libero); Matteo Bernardi, Elia Lazzarini, Massimo Donini (centrali); Lorenzo Benvenuti, Alessandro Venturini, Davide Garattoni (schiacciatori).

Nella foto: La nazionale sammarinese campione d’Europa SCA nel 2022.

Ufficio stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 1 giugno 2023