Volley. Europei under 20 SCA/ San Marino batte Gibilterra ed è d’argento

San Marino. La nazionale under 20 di San Marino chiude gli Europei under 20 Small Countries Association con una vittoria e conquista un meritatissimo argento. Persa al tie-break la partita con la Scozia, di fatto una finale per l’oro, c’era il rischio che i giovanissimi titani arrivassero a quest’ultimo appuntamento con le ruote un po’ sgonfie. Non è stato così. Garattoni e compagni hanno fornito un’altra prova di maturità e hanno condotto in porto senza problemi un match che nascondeva più che altro delle insidie psicologiche. Il risultato finale, un 3 a 0 con parziali nettissimi (25/11 25/11 25/15), testimonia della netta differenza tecnica fra le squadre in campo.

San Marino torna dunque da Dublino con un risultato di gran prestigio e con un bagaglio di esperienze che potrà essere utilissimo ai giovani di questa nazionale quando saranno chiamati ad altri importanti appuntamenti, anche con la nazionale maggiore. “In questa partita ho dato spazio anche ai giocatori che hanno fatto più panchina in modo che anche loro accumulassero qualche esperienza in più – chiosa a fine partita il ct Stefano Mascetti. – Anche chi ha giocato di meno, si è dimostrato superiore a un avversario che non ci ha mai impensierito. Torniamo a casa molto soddisfatti per l’argento ma soprattutto per la prova complessiva di tutti i ragazzi”.

Tabellino San Marino. Cucchiarini 7, Volpinari 5, Mazza 3, Garattoni 2, Giri (L1), Bonfè (L2), Gasperoni 2, Biggio 7, Mularoni 7, Faitanini 8, Conti , Capezzone. Ace 16. Battute errore 9. Muri punto 1. Ct: Stefano Mascetti.

Risultati

Gibilterra – Scozia 0 a 3 (10/25 16/25 19/25)

Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3 (18/25 15/25 15/25)

Irlanda – Scozia 0 a 3 (16/25 8/25 15/25)

Gibilterra – Irlanda del Nord 0 a 3 (15/25 16/25 20/25)

San Marino – Irlanda 3 a 0 (25/18 25/19 25/15)

Scozia – Irlanda del Nord 3 a 0 (25/10 25/21 27/25)

Irlanda – Gibilterra 3 a 0 (25/17 25/12 25/14)

San Marino – Scozia 2 a 3 (20/25 19/25 25/21 25/21 10/15)

Irlanda del Nord – Irlanda 1 a 3 (25/18 17/25 26/28 23/25)

San Marino – Gibilterra 3 a 0 (25/11 25/11 25/15

Classifica

Scozia 12 (PG 4 PV 4 PP 0 SV 12 SP 2 DS +10)

San Marino 9 (PG 4 PV 3 PP 1 SV 11 SP 3 DS +8)

Irlanda 6 (PG 4 PV 2 PP 2 SV 6 SP 8 DS -2)

Irlanda del Nord 3 (PG 4 PV 1 PP 3 SV 5 SP 9 DS -4)

Gibilterra 0 (PG 4 PV 0 PP 4 SV 0 SP 12 DS -12)

Nella foto: Un attacco di Niccolò Conti da posto 4.

28 gennaio 2024