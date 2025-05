Volley/ la nazionale maschile di San Marino è di bronzo. Risultato non scontato a inizio manifestazione. I titani chiudono il torneo con tre vittorie

Torneo maschile. San Marino – Andorra 3 a 0 (25/20 25/19 25/19). La nazionale maschile di San Marino supera anche l’ultimo ostacolo che la separava dal bronzo, batte Andorra e chiude con un più che soddisfacente terzo posto questa edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. La partita con i padroni di casa è forse stata la più semplice da vincere fra quelle giocate e chiusesi con i tre punti conquistati. Bravi Rondelli e compagni a rimanere concentrati e a portarla a casa senza nessun tipo di problema. Un bronzo meritato dietro le corazzate Cipro e Lussemburgo che domani si giocheranno l’oro nello scontro diretto.

La cronaca. San Marino mette subito le cose in chiaro e costringe Andorra al primo time-out sul 9/4. Pur con qualche errore gratuito in battuta, i titani in questo momento iniziale della partita appaiono più forti in tutti i fondamentali e controllano il gioco (14/9). Il muro e la difesa dei padroni di casa non reggono l’urto degli attacchi biancazzurri e al loro secondo time-out del set sono sotto 18 a 11. I sammarinesi controllano tranquillamente e chiudono il parziale sul 25/20. La seconda frazione di gioco si dipana come la prima: titani sempre avanti nel punteggio e il principato a inseguire. La ripresa si chiude 25/19 senza nessuna nota particolare se non che è il set il quale, regalando almeno un punto a San Marino, classifica ufficialmente Rondelli e compagni al terzo posto e consegna loro la medaglia di bronzo di questa edizione dei Giochi. Il terzo parziale è combattuto fino all’8 pari quando i biancazzurri piazzano un break di 4 a 0 che crea il primo vero allungo della ripresa (12/8). Da quel momento anche questa terza frazione di gioco prende l’andamento delle prime due e i titani non hanno nessun problema a imporsi per 25/19.

“Contro Andorra temevamo la stanchezza delle quattro partite giocate in pochi giorni e soprattutto averne giocate due ieri. Ma anche il tifo di casa e la pressione, inevitabile, del dover vincere a tutti i costi. – analizza a fine partita il Ct Roberto Pascucci – ma ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre sul pezzo e il match è scivolato via senza problemi. Oltre alla medaglia, di positivo portiamo a casa il fatto di essercela giocata contro tutti. Anzi, rimane un pizzico di rammarico perché qualcosa in più potevamo fare. Il nostro sistema di gioco è stato efficace contro squadre più fisiche di noi tant’è che con Cipro e con il Lussemburgo pensavamo di soffrire di più. Nonostante le sconfitte, abbiamo acquisito una consapevolezza che ci ha resi più motivati contro Monaco e Andorra. Adesso torniamo a casa e iniziamo a preparare gli Europei che giocheremo in casa con una squadra più “green” che si metterà alla prova per poi cercare di pronta per la prossima edizione dei Giochi. Cercheremo di fare bella figura”.

Tabellino San Marino: Zamagni 5, Frascio 20, Rondelli 2, Bernardi 6, Kiva 11, Gasperoni, Benvenuti 8, Giri (L1), Lazzarini, Conti. N.E.: Volpinari , Bacciocchi (L2). Ace 3. Battute sbagliate 11. Muri punto 8. Ct: Roberto Pascucci.

La classifica al 30 maggio.

Cipro (4 vittorie, 0 sconfitte, 12 set vinti, 2 persi) punti 12. Lussemburgo (4 vittorie, 0 sconfitte, 12 set vinti, 2 set persi) punti 12. San Marino (3 vittorie, 2 sconfitte, 11 set vinti, 8 persi) punti 9. Monaco (2 vittorie, 3 sconfitte, 7 set vinti, 9 set persi) punti 6. Islanda (1 vittorie, 4 sconfitte, 6 set vinti, 12 set persi) punti 3. Andorra (0 vittorie, 4 sconfitte, 0 set vinti, 12 set persi) punti 0.

Nelle foto: La nazionale maschile di San Marino festeggia in campo e con i tifosi dopo la conquista del bronzo.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 30 maggio 2025

Ufficio stampa