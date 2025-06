Volley/ Per la nazionale femminile sfuma il bronzo. Titane battute 3 a 0 da Monaco

Torneo femminile. Monaco – San Marino 3 a 0 (25/13 25/11 25/20). La partita del torneo femminile di pallavolo dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra di questa mattina alle 9 valeva la medaglia di bronzo per San Marino e Monaco. Dopo una gara a senso unico, sono state le ragazze del principato a portarsi a casa il terzo posto. Peccato perché San Marino aveva disputato match più solidi anche quando sconfitta da Cipro e Lussemburgo, le due “corazzate” del torneo. Nel momento in cui scriviamo, sono proprio queste due squadre a giocarsi l’oro nell’ultima partita del torneo.

Cronaca. Monaco parte meglio e sul 5/2 per il principato il Ct Lucchi spende il primo time-out. Nuovo time-out sul 14/9 per le monegasche con San Marino che non riesce ad arginare gli attacchi avversari e compie qualche errore di troppo un po’ in tutti i fondamentali. Dall’altra parte, muro e difesa lavorano bene e le titane non trovano il bandolo della matassa del gioco. La reazione arriva con un break di tre punti sul 18/9 ma è un fuoco di paglia. Monaco riprende in mano decisamente l’incontro e chiude il set sul 25/13. La seconda frazione di gioco vede San Marino mettere la testa avanti (2/4) ma i troppi errori in battuta e la reazione avversaria rimettono presto il parziale in equilibrio. Muro e difesa del principato continuano a rappresentare un problema per gli attacchi di Pasolini e compagne e ben presto il divario nel punteggio si allarga (18/9). In casa biancazzurra la correlazione muro/difesa non funziona e anche la ricezione soffre. La ripresa si chiude con un eloquente 25/11. Il terzo set parte in maniera equilibrata (7/7) e San Marino sembra essere competitiva tant’è che allunga sull’8/11 e costringe le avversarie al time-out sull’11/14. Monaco raggiunge la parità sul 14 a 14. Da lì in poi si va avanti punto a punto fino al 20 pari quando Monaco opera il break decisivo di 5 punti che la porta al bronzo (25/20).

“Non siamo mai riuscite a trovare il nostro gioco. – Commenta a fine match il Ct Cristiano Lucchi. – Si è notato un gap tecnico sulla fase break, dove loro facevano punto e noi no: abbiamo regalato troppo in battuta mentre le monegasche ci hanno aggredito con buone battute e il nostro cambio palla ha invece fatto fatica a entrare in gioco. Un 3 a 0 purtroppo giusto. Sapevamo che qui ad Andorra non sarebbe stato facile ma adesso dobbiamo ripartire e prepararci per gli Europei che si giocheranno in Irlanda a fine giugno. In queste settimane dobbiamo continuare a lavorare sul nostro bagaglio tecnico. Questa edizione dei Giochi è stata almeno un’occasione per far lavorare insieme un gruppo di giocatrici molto giovani”.

Tabellino San Marino. Muccioli 3, Ghinelli, Guerra, Menicucci, Pasolini (L), Pedrelli, Magalotti 7, Tiezzi, Tura 7, De Gregorio 7, Zanotti, Stefanelli. Ace 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 1. Ct Cristiano Lucchi.

La classifica alle ore 11 del 31 maggio.

Cipro (3 vittorie, 0 sconfitte, 9 set vinti, 0 persi) punti 9 Lussemburgo (3 vittorie, 0 sconfitte, 9 set vinti, 0 persi) punti 9 Monaco (2 vittorie, 2 sconfitte, 6 set vinti, 6 persi) punti 6 San Marino (1 vittorie, 3 sconfitte, 3 set vinti, 9 persi) punti 3 Andorra (0 vittorie, 4 sconfitte, 0 set vinti, 12 persi) punti 0

Nelle foto: la nazionale femminile.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 31 maggio 2025