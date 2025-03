Volley, San Giovanni in Marignano scrive la storia: Omag-MT promossa in Serie A1

Una serata da ricordare per l’Omag-MT San Giovanni in Marignano, che conquista la storica promozione in Serie A1 con una netta vittoria per 3-0 sulla Narconon Volley Melendugno. Un risultato atteso ma tutt’altro che scontato, frutto di una stagione straordinaria che ha visto la squadra romagnola protagonista assoluta in Serie A2 Tigotà, con 24 successi e solo tre sconfitte tra Regular Season e Pool Promozione. A coronare il trionfo, anche il prestigioso titolo di MVP del campionato assegnato a Serena Ortolani.

Un successo costruito con determinazione

La gara decisiva ha visto l’Omag-MT imporsi con parziali di 25-16, 25-17 e 25-19, un dominio che ha certificato la superiorità del team guidato da coach Bellano. Grande protagonista della serata è stata proprio Ortolani, che ha messo a segno 16 punti, supportata da Nardo (13 punti) e Parini (11). Fondamentale anche la difesa orchestrata dal libero Valoppi, capace di chiudere ogni varco alle avversarie.

Il primo set si è aperto con un iniziale equilibrio, ma la squadra di casa ha preso il largo grazie a una fase muro-difesa impeccabile. Nel secondo parziale, San Giovanni ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, mantenendo il controllo fino al 25-17. Nel terzo set, Melendugno ha provato a reagire, ma nel finale le romagnole hanno accelerato fino al definitivo 25-19 che ha sancito la promozione matematica.

Le parole della Lega Volley

Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha elogiato il percorso dell’Omag-MT: “Dopo nove anni di crescita costante in Serie A2, questa promozione è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dal club. Complimenti al presidente Stefano Manconi, allo staff e alle giocatrici per questo storico traguardo, che valorizza ulteriormente il movimento pallavolistico romagnolo”.

Un campionato avvincente fino all’ultimo

Mentre San Giovanni festeggia, il resto della Serie A2 vive momenti di alta tensione in vista dei playoff. La Cbf Balducci Hr Macerata ha superato l’Esperia Cremona per 3-0 (26-24, 25-20, 25-20), mentre la Futura Giovani Busto Arsizio ha vinto il derby contro la Valsabbina Millenium Brescia per 3-1, ipotecando il terzo posto. L’Itas Trentino, invece, ha subito una sconfitta al tie-break contro la Cbl Costa Volpino, lasciando un’ultima speranza alle bresciane per accedere alla fase finale.

La prossima giornata sarà decisiva per definire gli accoppiamenti dei playoff, ma una certezza è già scritta: l’Omag-MT San Giovanni in Marignano è ufficialmente in Serie A1 e si prepara a una nuova, entusiasmante avventura ai massimi livelli della pallavolo italiana.