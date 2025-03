Volley San Marino. Serie B/ La PromoPharma batte Montorio Teramo e riprende la marcia Serie D femminile: Titan Services ko a Cattolica

Serie B masch. PromoPharma – Montorio Teramo 3 a 0 (25/16 25/23 25/16). Arbitri: Ciro Tramontano (1°) e Vieri Santin (2°). Bella partita da parte della PromoPharma che, battendo per 3 a 0 il Montorio Teramo sabato 22 al Pala Casadei, reagisce nel migliore dei modi alla brutta sconfitta di San Severino Marche subita nel week-end precedente. I sammarinesi, molto concentrati sul “cosa fare” hanno giocato un’ottima gara, solida in tutti i fondamentali. Rondelli ha orchestrato bene i suoi attaccanti; Frascio, Kiva e Bernacchini hanno attaccato con efficacia; Bernardi ha prodotto ben cinque muri punto e Marcoionni ha dato il suo contributo al centro pur non essendo in perfette condizioni fisiche.

Cronaca. Coach Ricci invita i suoi a sistemarsi in difesa a seconda del palleggio avversario e a lavorare sulle proprie qualità di squadra e la PromoPharma gli risponde bene attaccando con precisione, murando e difendendo con efficacia. Sul 9/5 per i titani, Montorio chiama il primo time-out. Il parziale scivola via senza scossoni e San Marino se lo aggiudica facilmente per 25/16 con Rondelli che mette tutti quanti in grado di andare a segno più volte. Nella seconda ripresa di gioco la squadra ospite entra in campo con un atteggiamento molto più aggressivo (1/3) ma la PromoPharma risponde con un break di 5 a 0 che sistema però solo temporaneamente le cose (6/3). Arriva, infatti, un controbreak degli abruzzesi (1/5) che mostrano così di essere entrati definitivamente nel match (7/8). L’incontro si dipana sul filo dell’equilibrio fino al 17 pari quando due begli attacchi dei teramani (17/19) convincono coach Ricci a chiamare il suo primo time-out del match. Sui 23 pari un muro punto di Bernardi (il suo quarto in partita, saranno cinque in totale), regala ai padroni di casa la possibilità di chiudere il set con Frascio che coglie subito l’occasione mettendo a segno un ace (25/23). Partenza a razzo dei titani nella terza ripresa di gioco (5/0). È un break che Montorio non recupererà più. Anzi, gli ospiti andranno sempre perdendo vigore nel loro gioco e San Marino porterà a casa set e match per 25/16.

Tabellino PromoPharma. Marcoionni 4, Rondelli, Frascio 15, Bernardi 9, Bernacchini 11, Kiva 14, Rizzi (L1), Carigi, Benvenuti. N.E. Bacciocchi (L2), Conti, Muccioli, Ricci, Volpinari. Ace 3. Battute sbagliate 11. Muri punto 11. All. Marco Ricci.

Tabellino Montorio. Di Felice M. 5, Omaggi 5, Fontana 1, Ricci 7, Di Felice A., D’Ugo 6, Vallese (L), Cesarini 1, D’Isidoro 4, Di Ermenegildo, Corsi 5. Ace 3. Battute sbagliate 8. Muri punto 2. All. Carlo Di Felice.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 53, Sab Group San Mauro Pascoli 51, Sabini Castelferretti 36, Paoloni Macerata 36, Novavolley Loreto 35, PromoPharma 35, Sir Safety Umbria Academy Assisi 35, Querzoli Forlì 32, Sios Novavetro San Severino Marche 25, Battistelli Real Bottega 21, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 15, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 21). Sir Safety Assisi – PromoPharma. Sabato 29 marzo alle 17 ad Assisi.

Serie D femm. Retina Cattolica – Titan Services San Marino 3 a 1 (25/10 25/22 23/25 25/13). Il sogno di replicare la bella partita di sabato 15 contro la Retina Cattolica si è infranto nel palazzetto della Regina. Le padrone di casa hanno battuto le sammarinesi, sempre in emergenza infortuni, per 3 a 1. “Nel primo set abbiamo fatto fatica a mettere a sistema tutti i meccanismi viste le assenze che ci hanno costretto a cambiare giocatrici e posizioni. – ha spiegato coach Stefano Sarti a fine match. – Nel secondo abbiamo iniziato a giocare ma qualche piccola sbavatura ci ha impedito di portarlo a casa. Nel terzo set siamo state brave a gestire qualche break di vantaggio. Nel quarto abbiamo iniziato male, abbiamo molto sofferto la battuta della loro palleggiatrice e non abbiamo mai recuperato. Comunque andiamo avanti, sperando di recuperare almeno un paio di infortunate”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 3, Ghinelli 8, Ricci 12, Pedrelli 8, Tura 12, Benvenuti 1, Menicucci 3, Casadei, Grossi (L1). N.E. Guerra, Muccioli, Zanotti, Gasperoni, Casali (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 45, Fenix Energia Faenza 42, Idea Volley Bellaria 41, Retina Cattolica 34, Alfonsine 29, Unica Volley Rimini 26, Titan Services 25, Bcc Romagnolo Cesena 24, Acerboli Santarcangelo 22, Figurella Rimini 20, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 19). Titan Services – Fusignano. Sabato 29 marzo alle 19.30 a Serravalle.

Nella foto: Marco Rondelli.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 23 marzo 2025

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione