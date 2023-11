Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma ancora battuta al tie-break. Serie D femminile: Titan Services vittoriosa a Forlì al quinto

Serie B masch. PromoPharma – Begin Volley Collemarino 2 a 3 (17/25 17/25 25/23 28/26 10/15). Dopo la sconfitta al tie-break patita a Forlì, il test casalingo di sabato 4 novembre contro la Begin Volley era uno di quegli impegni da far tremare i polsi. I marchigiani sono una delle squadre più forti del girone e giocano con l’obiettivo di salire di categoria. Alla fine si sono imposti al tie-break anche loro ma la PromoPharma ha retto magnificamente il confronto, sia dal punto di vista tecnico che fisico. La partita è stata bellissima, giocata su ritmi vertiginosi, da categoria superiore. Le squadre si sono sfidate sulla potenza degli attacchi; sull’efficacia dei muri e della battuta e sulle fasi di difesa e ricezione e la PromoPharma ha tenuto assolutamente il colpo. Questa è una sconfitta che può far capire al gruppo di giocatori guidato da Marco Ricci che ha le qualità per giocare sempre ai livelli visti sabato scorso al Pala Casadei. Difficile anche dire chi sia stato il migliore fra i titani, in una partita giocata a questi livelli.

Cronaca. Coach Ricci chiede ai suoi di spingere in battuta e in attacco fin da subito. La squadra esegue tanto che il secondo turno in battuta di Carigi porta a due ace consecutivi permettendo ai titani di restare in scia (8/10) a un’avversaria che appare fin da subito completa in tutti i fondamentali. Sono soprattutto il muro anconetano (che riesce spesso ad arginare gli attacchi dalle bande dei padroni di casa), e la battuta a essere particolarmente efficaci mentre la PromoPharma subisce molto da posto 4 da un imprendibile Fantauzzo. Collemarino mantiene sempre il controllo del set e chiude sul 17/25. All’inizio della seconda frazione di gioco tutte e due le squadre attaccano e battono fortissimo (6/6) sfidandosi in un duello di forza. Sul 10/9 i marchigiani allungano con un break di 0/4 sul quale Ricci spende il primo time-out del set ma Rondelli e compagni non riescono più a rimettersi in scia. Anche questo parziale si chiude sul 17/25. Il terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 20 pari con Frascio grande protagonista sulle alzate di Rondelli. Un muro di Conti (ottimo il suo impatto sulla partita) e un errore in attacco regalano il 22/20. Sul 24/22 i padroni di casa chiudono al secondo tentativo (25/23). Quarta ripresa con Collemarino che allunga (6/10). Il gioco continua a essere molto veloce e la partita gradevole, con scambi anche prolungati, con difese e attacchi che girano a mille. San Marino lotta su ogni palla e non permette agli anconetani di chiudere prima del tempo. Anzi, sul 14/20 piazza un break che lo riporta sotto (19/20). La prima occasione per chiudere il set ce l’ha la PromoPharma grazie a Carigi (24/23) ma gli ospiti la annullano. Si va avantì ad oltranza fino a che un sontuoso muro di Bernardi chiude il set sul 28/26 al terzo tentativo. Nel tie-break si cambia campo sul 6/8 per Collemarino. Sull’8/10 una ricezione imprecisa mette gli ospiti in condizione di siglare l’undicesimo punto. E’ il momento nel quale allungano definitivamente per chiudere sull’11/15.

Tabellino PromoPharma. Carigi 6, Kiva 1, Frascio 24, Bernardi 11, Rondelli 3, Benvenuti, Rizzi (L1), Borghesi, Conti 3. N.E.: Garattoni, Volpinari, Bacciocchi (L2), Ricci, Muccioli. Ace 5. Battute errore 14. Muri punto 8. All. Marco Ricci.

Tabellino Begin Collemarino. Larizza, Fantauzzo 25, Durazzi 9, Santini 17, Ferrini 22, Ferraro 13, Giorgini (L1), Sansonetti. N.E.: Pulita, Albanesi, Gasparroni, Tomassetti, Giombini (L2). Ace 3. Battute errore 19. Muri punto 18. All. Dore Della Lunga.

Classifica. 4 Torri Ferrara 15, Begin Volley Collemarino 13, La Nef Osimo 10, Sabini Castelferretti 9, Novavetro San Severino Marche 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Paoloni Macerata 6, Loreto 6, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 4, Potenza Picena 3, Lube Civitanova 1.

Prossima partita: Lube Macerata – PromoPharma. Sabato 11 novembre, ore 18, a Macerata.

Serie D femm. Sport Village Forlì – Titan Services 2 a 3 (24/26 25/17 25/20 18/25 6/15). Bella vittoria della Titan services sul campo dello Sport Village Forlì. Nonostante l’assenza dell’opposto Federica Tura, l’attaccante più prolifica della squadra, colpita da un infortunio muscolare, le ragazze di coach Stefano Sarti giocano una partita tosta che non le vede mai mollare. “Nel primo set, tiratissimo, abbiamo dovuto cercare nuovi equilibri vista l’assenza di Tura e questo ci ha creato qualche problema nell’affrontare il gioco del Forlì.- Spiega a fine match lo stesso Sarti. – Nel secondo e nel terzo parziale siamo calate tecnicamente e le nostre avversarie, più esperte, hanno preso il sopravvento ma nel quarto e nel tie-break abbiamo ritrovato fiducia nel nostri fondamentali tecnici e abbiamo giocato veramente bene. Abbiamo portato via due punti su un campo sul quale faranno fatica diverse squadre”. Mvp, una strepitosa Chiara Ricci autrice di 24 punti.

Tabellino Titan Services. Ricci 24, Ghinelli 22, Renzi, Filippi 6, Stefanelli, Muccioli 6, Menicucci 9, Ugolini 5, Tassi Pistarelli, Casadei, Rossi 5, Pasolini (L1), Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Fulgur Bagnacavallo 12, Figurella Rimini 12, Flamigni San Martino in Strada 12, Ke Car Volley Rimini 9, Titan Services 6, Mosaico Ravenna 5, Junior Coriano 4, Unica Volley Riccione 4, Idea Volley Santarcangelo 3, Alfonsine 3, Sport Village Forlì 2, Longiano 0.

Prossima partita: Titan Services – Flamigni San Martino in Strada. Sabato 11 novembre, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Chiara Ricci e Samuel Frascio.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 5 novembre 2023

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione