VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma battuta da Osimo. Serie D femm./ Titan Services sconfitta a Cesena

Serie B masch. PromoPharma San Marino – La Nef Re Salmone Osimo 1 a 3 (23/25 17/25 25/16 18/25). Arbitri: Rosalba Santoniccolo (1°), Enrico Saudelli (2°). Quarta di campionato dal sapore un po’ particolare per molti giocatori della PromoPharma perché sulla panchina marchigiana siede Roberto Pascucci che è il commissario tecnico di molti di loro in nazionale. La sfida l’ha vinta la squadra di club del Ct ma i sammarinesi avrebbero perlomeno meritato un punto perché hanno vinto il terzo set e giocato alla pari il primo perso per alcuni dettagli. È stata una partita piacevole, giocata su ritmi alti con due squadre che non si sono risparmiate in difesa dando vita anche a qualche scambio lungo molto appassionante. Meglio gli ospiti a muro e nello sfruttare il mani fuori ma la PromoPharma non ha demeritato tranne che nel secondo set che ha letteralmente regalato mettendo in mostra quei cali di tensione che si sono già presentati nelle prime partite di campionato. Su questo c’è da lavorare.

Cronaca. L’inizio della partita è molto combattuto (8/8) con il muro di casa e quello ospite che producono punti. Il gioco è veloce e aggressivo da ambo le parti e la partita piacevole. Sul 16/13, al primo allungo dei sammarinesi, Osimo chiede il primo time-out. I marchigiani recuperano sul 21/21 e passano in vantaggio per la prima volta con un muro punto (21/22). Sul 22/24 Ricci spende il secondo time-out e chiede ai suoi fiducia, temendo probabilmente i cali di concentrazione già registratisi in precedenza. Sul 23/24 è un pallonetto da posto 2 a chiudere il set in favore degli ospiti. L’inizio del secondo parziale è tutto marchigiano (1/5 e time-out PromoPharma) e sembra dare ragione ai timori di coach Ricci. I padroni di casa faticano ad arginare le bordate di Boesso da posto 2 e il vantaggio ospite si allarga (7/14) senza che i titani trovino delle contromisure. Si chiude sul 17/25 senza tanta storia. Nella terza ripresa la PromoPharma parte bene (10/5 al primo time-out ospite) con Frascio che mette a referto ben 6 punti in questa fase. Il set ha un andamento simile al precedente ma a parti rovesciate. Si chiude sul 25/16 un parziale a senso unico. Quarta parte del match tiratissima fino al 6 pari quando Osimo produce un piccolo break (6/8) che si allarga fino all’8/13 e che costringe i titani al time-out. San Marino prova a rientrare ma la difesa ospite regge benissimo. Il punteggio di 18/25 chiude set e match.

Tabellino PromoPharma. Bernardi 1, Bernacchini 20, Benvenuti 6, Marcoionni 8, Rondelli 1, Frascio 23, Rizzi (L), Muccioli 1, Conti. N.E: Carigi, Ricci, Borghesi, Volpinari, Bacciocchi (L2). Ace 5. Battute sbagliate 12. Muri punto 7. All. Marco Ricci.

Tabellino Osimo. Rosa 7, Colaluca 1, Cremascoli 3, Gori (L1), Cursano, Chiarini 4, Melonari 1, Silvestroni 4, Carotti 6, Boesso 17 Maretti 17. Ace 2. Battute sbagliate 10. Muri punto 10. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Sab Group San Mauro Pascoli 9, La Nef Re Salmone Osimo 9, Volley Game T-Trade Falconara 7, Sir Umbria Academy Assisi 7, Querzoli Forlì 6, Battistelli Real Bottega 6, Sabini Castelferretti 5, PromoPharma 5, Novavolley Loreto 5, Montorio Teramo 5, Prime Cleaning Riccione 3, Paoloni Macerata 3, Novavetro San Severino Marche 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 5). Volley Game T-Trade Falconara – PromoPharma San Marino: sabato 9 novembre alle 18 a Falconara Marittima.

Serie D femm. Bcc Romagnolo Cesena – Titan Services San Marino 3 a 0 (16, 22, 18). Dopo la bella vittoria casalinga contro la Mosaico Ravenna, la Titan Services non replica e viene battuta nell’anticipo della seconda giornata disputatosi venerdì scorso a Cesena. “È stato uno 0 a 3 netto anche se nel secondo parziale ci abbiamo provato giocando diversi buoni punti – spiega a fine partita coach Stefano Sarti. – In realtà, noi siamo sempre state sottotono e il Cesena è una squadra forte, con alcune giocatrici giovani ma già di altra categoria. Per imporci avremmo dovuto sfruttare i loro errori e limitare i nostri ma non ci siamo riuscite”. Bene fra le sammarinesi l’opposto Federica Tura, autrice di 16 punti.

Tabellino Titan Services. Ghinelli 3, Ricci 7, Tura 16, Muccioli 4, Menicucci, Tiezzi 3, Guerra 1, Benvenuti, Tassi Pistarelli, Pasolini (L1), Grossi (L2). N. E.: Rossi, Beccari. All. Stefano Maestri.

Classifica. Idea Volley Bellaria 6, Fenix Energia Faenza 6, Bcc Romagnolo Cesena 4, Vtr Ke Car Rimini 4, Titan Services 3, Acerboli Santarcangelo 3, Unica Volley Rimini 3, Retina Cattolica 3, Fusignano 2, Alfonsine 1, Figurella Rimini 1, Mosaico Ravenna 0,

Prossima partita (giornata 3). Titan Services San Marino – Figurella Rimini: sabato 9 novembre alle 19.30 al Pala Casadei di Serravalle.