VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ PromoPharma, occhio al Bellaria! Serie D femm./ La Titan Services in casa della Figurella Rimini

Serie B masch. La partita di sabato prossimo al Pala Casadei contro Bellaria potrebbe sembrare facile vista la situazione in classifica della squadra ospite e il filotto di sei vittorie consecutive che la PromoPharma ha inanellato. Tuttavia, coach Marco Ricci non si fida: “Ci sono degli aspetti mentali che potrebbero causarci dei problemi in partite come queste. – dice Ricci. – Può succedere di entrare in situazioni di gioco nelle quali i ragazzi iniziano a spazientirsi perché le cose non vanno come vorrebbero. Inoltre, i nostri avversari non hanno niente da perdere. Poi, si tratta di un derby. Insomma, il rischio di andare a sbattere contro un muro è alto. Quindi, dovremo sempre essere bravi a fare venire fuori le nostre qualità come singoli e come gruppo, rimanendo concentrati e sereni”. La squadra è tutta a disposizione tranne il lungodegente Benvenuti. Arbitrano Chiara Mochi (1° arbitro) e Gianmarco Annese (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 39, Sab Group San Mauro Pascoli 36, Paoloni Macerata 32, Novavolley Loreto 29, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Sabini Castelferretti 28, PromoPharma 26, Querzoli Forlì 20, Volley Game T-Trade Falconara 18, Battistelli Real Bottega 16, Novavetro San Severino Marche 15, Montorio Teramo 14, Prime Cleaning Riccione 10, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 16). PromoPharma San Marino – Romagna Banca Bellaria: Sabato 15 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Reduce dalla lunga battaglia che nel week-end scorso l’ha vista battere il Cesena, la Titan Services scende questo sabato a Rimini per affrontare una Figurella in cerca di punti. “Vorrei che continuassimo a dare continuità al gioco che stiamo sviluppando in partita in queste ultime settimane. – È la riflessione di Stefano Sarti, allenatore sammarinese. – Vedo la squadra in crescita; si lavora bene in allenamento e siamo più fluide in campo. Ovviamente mi aspetto una partita tosta: in casa perdemmo 3 a 2 e Rimini vorrà ancora far punti contro di noi per migliorare la sua classifica”. In dubbio la presenza del libero e capitano Alice Pasolini, vittima di un infortunio al ginocchio nel match contro Cesena.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 36, Fenix Energia Faenza 33, Idea Volley Bellaria 27, Retina Cattolica 24, Unica Volley Rimini 20, Alfonsine 19, Bcc Romagnolo Cesena 19, Titan Services 18, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 12, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 14). Figurella Rimini – Titan Services San Marino: sabato 15 febbraio alle 19 a Rimini.

Nelle foto: Matteo Carigi della PromoPharma.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 12 febbraio 2025