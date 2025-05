Volley San Marino. Serie B/ PromoPharma, vittoria al tie-break contro Macerata Serie D femm./ Titan Services corsara a Ravenna

Serie B masch. PromoPharma San Marino – Paoloni Macerata 3 a 2 (19/25 22/25 25/19 26/24 16/14). Arbitri: Riccardo Barabani (1°), Michele Albergamo (2°). Rendere pan per focaccia. È un modo di dire che si adatta alla perfezione alle due sfide alle quali hanno dato vita PromoPharma e Macerata in questo campionato. All’andata, in terra marchigiana, il team sammarinese si era portato avanti 2 a 0 per poi tornare a casa sconfitto al tie-break. Sabato 1, al Pala Casadei di Serravalle, la Paoloni si è trovata avanti due set a zero ed è tornata a casa battuta al tie-break. Due partite dall’andamento esattamente speculare. A San Marino è successo che nei primi due set le grandi difese e i muri degli ospiti hanno vinto la battaglia contro gli attaccanti di banda locali. Ma, dal terzo set in poi, i titani sono riusciti ad aumentare l’intensità del loro gioco e questo ha “sparigliato” la pur ottima difesa ospite che ha ritrovato solo a sprazzi le misure giuste per contrastare gli attacchi della PromoPharma. Bene tutti i giocatori del sestetto base e il libero Rizzi con una menzione particolare per Yan Kiva che ha iniziato il match un po’ titubante ma dal terzo set in poi è stato un fattore (da quel momento in poi con ottime percentuali), variando molto gli attacchi e mettendo a terra palle importanti. Solito grande apporto di Frascio (23), Bernacchini (18) e Marcoionni al centro (12), tutti ben “indirizzati” dai palleggi di capitan Rondelli.

Cronaca. Coach Ricci invita i suoi a un gioco immediatamente aggressivo ma è Macerata a partire meglio (3/7). Poco male perché la PromoPharma sembra essere in partita e piazza un parziale di 5 a 1 che la rimette in carreggiata (8/8). Gli ospiti allungano nuovamente (10/14) e la panchina decide di parlarci su spendendo il primo time-out. È un momento nel quale i marchigiani non fanno niente di particolarmente geniale ma giocano una pallavolo solida, fatta di difesa efficace, muro attivo e velocità in attacco. San Marino ha qualche sbavatura di troppo nei fondamentali e il divario si amplia fino al definitivo 19/25. Il secondo parziale si apre sulla falsariga del primo con una PromoPharma che prima subisce (2/6) e poi recupera (6/7). La Paoloni rimane sempre avanti nel punteggio e allunga nuovamente sul 13/18 mettendo a segno un break di quattro punti. Come nella prima ripresa di gioco, il secondo allungo del set risulterà decisivo (22/25). La terza frazione di gioco si apre in maniera molto più equilibrata con le due squadre sempre vicine nel punteggio e con i titani che mettono il muso avanti per la prima volta in partita sul 13/12. Tre attacchi consecutivi di Frascio portano al break (16/13) e San Marino prende fiducia, alza l’intensità del gioco e mette in crisi la fino a quel momento eccezionale difesa dei maceratesi. Si chiude sul 25/19 con Kiva protagonista con 7 punti e buone percentuali d’attacco. Nel quarto set l’equilibrio regna per tutto il tempo con le due compagini che non prendono mai più di un paio di punti di vantaggio. Si va inevitabilmente ai vantaggi che San Marino porta a casa per 26/24. Siamo al tie-break, anche questo sotto il segno dell’equilibrio. Si cambia sull’8/7 per Rondelli e compagni che la spuntano 16/14 dopo una battaglia durata 2 ore e 20.

Tabellino PromoPharma. Frascio 23, Bernardi 7, Bernacchini 18, Kiva 17, Marcoionni 12, Rondelli 1, Rizzi (L1), Conti. N.E. Bacciocchi (L2), Carigi, Muccioli, Ricci, Volpinari. Ace 1. Muri punto 12. All. Marco Ricci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 36, Sab Group San Mauro Pascoli 33, Novavolley Loreto 29, Paoloni Macerata 29, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Sabini Castelferretti 28, PromoPharma 23, Querzoli Forlì 20, Volley Game T-Trade Falconara 15, Montorio Teramo 14, Battistelli Real Bottega 13, Novavetro San Severino Marche 12, Prime Cleaning Riccione 10, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 15). Novavolley Loreto – PromoPharma San Marino: Domenica 9 febbraio alle 17 a Loreto.

Serie D femm. Mosaico Ravenna – Titan Services San Marino 0 a 3 (19/25 17/25 14/25). La Titan Services fa il suo dovere e torna dalla partita di sabato a Ravenna con tre preziosi punti che servono a rimpinguare la classifica. “Match sotto controllo dall’inizio alla fine con qualche disattenzione che ha permesso alle avversarie di rifarsi sotto nel punteggio. – Ha spiegato a fine match Stefano Sarti, coach delle sammarinesi – Però, come abbiamo spinto sulla velocità, abbiamo rimesso le cose a posto gestendo bene tutti i fondamentali, in particolare la battuta e il contrattacco”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 4, Pasolini (L1), Ricci 11, Ghinelli 7, Tura 8, Menicucci 8, Guerra 8, Stefanelli 1, Pedrelli 1, Benvenuti, Ricciotti 3, Grossi (L2). N.E. Ugolini, Tassi-Pistarelli. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 33, Fenix Energia Faenza 30, Idea Volley Bellaria 25, Retina Cattolica 21, Alfonsine 19, Bcc Romagnolo Cesena 18, Unica Volley Rimini 17, Titan Services 16, Acerboli Santarcangelo 15, Figurella Rimini 12, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 13). Titan Services San Marino- Bcc Romagnolo Cesena: sabato 8 febbraio alle 19.30 a Serravalle.