VOLLEY SAN MARINO. Venerdì e sabato prossimi si gioca il Memorial Benvenuti Per la nazionale femminile sammarinese è un importante test in vista degli Europei Sca

San Marino, 15 maggio 2024 – Venerdì 17 e sabato 18 maggio il Pala Casadei di Serravalle ospiterà l’edizione 2024 del Memorial Benvenuti, il torneo di volley dedicato a Paolo Benvenuti, prima giocatore e poi tecnico e dirigente della pallavolo sammarinese, scomparso il 16 aprile 2014 quando rivestiva la carica di vicepresidente federale. A dieci anni dalla scomparsa, saranno la nazionale femminile sammarinese, la Beach & Park San Marino, l’Athena Rimini e il Cattolica Volley a contendersi il trofeo. Per la nazionale sarà anche un test probante in vista delle finali degli Europei SCA che proprio la Repubblica del Titano ospiterà dal 31 maggio al 2 giugno. Oltre a San Marino, in lizza ci saranno Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

Questo il calendario delle partite del Memorial Benvenuti

Venerdì 17 maggio alle 19 Athena Rimini – Beach & Park San Marino; alle 21 San Marino – Cattolica Volley.

Sabato 18 maggio alle 17 finale terzo e quarto posto; alle 19 finale primo e secondo posto.

Albo d’oro del Memorial Benvenuti

2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)

2016 – Nazionale sammarinese (F)

2017 – Beach & Park San Marino (F)

2018 – Nazionale sammarinese (F)

2019 – Team 80 Gabicce (F)

2020 – non disputato

2021 – non disputato

2022 – Rubicone In Volley (F)

2023 – non disputato

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino