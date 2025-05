Volley. Serie B/ Prima giornata di ritorno: a San Marino sale Macerata. Serie D femm./ Titan Services in casa di Ravenna fanalino di coda

Serie B masch. La PromoPharma inizia il suo girone di ritorno ospitando Macerata, squadra quinta in classifica con sette punti in più dei titani. All’andata, in terra marchigiana, San Marino perse al tie-break dopo essere stato in vantaggio per due set a zero. Una sconfitta che lasciò qualche rimpianto. “È vero– conferma Marco Ricci, allenatore della PromoPharma – rimanemmo piuttosto delusi dalla conclusione di quel match e da allora Macerata ha inanellato tante buone prestazioni che l’hanno spinta in alto in classifica. Tatticamente parlando, la Paoloni è la tipica squadra marchigiana: grandi difese, ottima ricezione, capacità di variare le conclusioni se gli attacchi a tutto braccio non entrano. I due giocatori più esperti sono il palleggiatore Stella e l’opposto Tobaldi e sono in grado di fare la differenza. Gli altri sono elementi di categoria con buone qualità. Per batterli dovremo fare il nostro gioco senza adeguarci al loro. Dovremo, cioè, attaccare con intelligenza, tenendo alto il livello, senza errori gratuiti”.

In infermeria posti occupati da Bacciocchi e Borghesi si tenterà di recuperarli per la partita.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 33, Sab Group San Mauro Pascoli 30, Novavolley Loreto 29, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Paoloni Macerata 28, Sabini Castelferretti 25, PromoPharma 21, Querzoli Forlì 17, Volley Game T-Trade Falconara 15, Montorio Teramo 14, Battistelli Real Bottega 13, Prime Cleaning Riccione 10, Novavetro San Severino Marche 9, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 14). PromoPharma San Marino – Paoloni Macerata: sabato 1 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Anche la Titan Services San Marino inizia il suo girone di ritorno che la vedrà impegnata in casa della Mosaico Ravenna, fanalino di coda del campionato a zero punti. All’andata le sammarinesi s’imposero abbastanza facilmente. “Ravenna è una squadra molto giovane e noi, in questa partita, siamo chiamate a fare punti e ripartire con una vittoria. – sostiene Stefano Sarti, coach delle titane. – È vero che, più o meno, abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso ma credo che adesso il nostro potenziale sia più alto e dobbiamo dimostrarlo in partita. Sono fiducioso perché in questo periodo le giocatrici si sono allenate bene sui primi e secondi tocchi e sugli errori. Non avremo a disposizione la centrale Rosa Muccioli. Vorrà dire che daremo spazio a una giovane”.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 30, Fenix Energia Faenza 27, Idea Volley Bellaria 25, Bcc Romagnolo Cesena 18, Retina Cattolica 18, Unica Volley Rimini 17, Alfonsine 16, Acerboli Santarcangelo 15, Titan Services 13, Fusignano 10, Figurella Rimini 9, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 12). Mosaico Ravenna – Titan Services San Marino: sabato 1 febbraio alle 17 a Ravenna.

Ufficio Stampa