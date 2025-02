Vuoi laurearti come ingegnere o geometra? Agli Open Days del 21 e 22 febbraio dell’Università di San Marino 2 giorni di iniziative per fare la scelta giusta

A

Dogana il 21 e 22 febbraio una serie di approfondimenti per gli interessati a cinque diversi percorsi formativi

Progetti che hanno a che fare con case, palazzi, strade e ponti, all’insegna della sostenibilità e della sicurezza. E ancora: sulle modalità per gestire il business e gli affari, le aziende, le pubbliche amministrazioni e altre realtà particolarmente articolate, chiamate a essere preparate di fronte alle sfide dei mercati di oggi.

Insieme a docenti e iscritti, venerdì 21 e sabato 22 febbraio saranno questi i protagonisti degli Open Days 2025 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, almeno per quello che riguarda cinque degli otto percorsi di laurea offerti dall’Ateneo sammarinese, collocati a Dogana, in via Consiglio dei Sessanta 99, al terzo piano della Torre B. Si tratta dei programmi triennali e magistrali in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale, ai quali si affianca il triennio in Costruzioni e Gestione del Territorio, rivolto ai geometri.

Per quanto riguarda Ingegneria Civile, il docente Michele Bacciocchi fa notare innanzitutto la presenza di “due principali aree di approfondimento, una dedicata all’antisismica e l’altra alla sostenibilità ambientale. Siamo protagonisti nella didattica e nella ricerca sulla progettazione di strutture e infrastrutture capaci di garantire i migliori standard di sicurezza in caso di calamità naturali – prosegue – nonché nel settore green con studi su nuovi materiali e tecnologie in grado di portare a un risparmio nelle materie prime, meno inquinamento e anche, in molti casi, costi ridotti”.

Alcuni degli argomenti affrontati sono condivisi dal programma in Costruzioni e Gestione del Territorio. In comune inoltre, fra le varie attività, alcune iniziative dedicate agli studenti delle scuole superiori: ne è un esempio un concorso di idee nel quale chi non ha ancora raggiunto il diploma è stato chiamato a ipotizzare soluzioni amiche dell’ambiente, dal quale sono emersi progetti promettenti e incoraggianti per il possibile futuro accademico degli autori.

Spazio poi a Ingegneria Gestionale, dove “chi studia con noi si prepara per interpretare e gestire le principali problematiche sistemiche che caratterizzano le aziende e le organizzazioni sia dal punto di vista tecnologico che economico e manageriale”. Parole, queste, del vicedirettore del corso triennale e di quello magistrale, Leonardo Tagliente. “I nostri laureati si distinguono per le solide competenze maturate in ambiti come la logistica, la produzione, il marketing, la finanza e il project management”.

Nel programma degli Open Days, oltre alle visite guidate e agli incontri, spiccano sei appuntamenti in calendario nella giornata di venerdì: alle ore 9:30 verrà inaugurata una mostra con le principali tesi di laurea del programma in Costruzioni e Gestione del Territorio, che alle 15:30 sarà inoltre al centro di una presentazione con focus sulle materie affrontate e le opportunità di lavoro. Alle 10 via invece a una carrellata con gli studi di Ingegneria Civile, dalle 15 impegnata in un incontro sul programma triennale e le prospettive di carriera, replicato alle 16:30 per la magistrale. Tornando alla mattinata, alle 11 per gli interessati a Ingegneria Gestionale ci sarà un ‘business game’ che coinvolgerà i partecipanti alla scoperta di alcuni aspetti affrontati nei percorsi formativi.

Gli Open Days verranno offerti anche dai corsi di laurea in Design e Comunicazione e Digital Media, con sede a San Marino Città. Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.unirsm.sm.