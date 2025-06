Wall Street tra Fuoco Incrociato e Opportunità Nascoste …di Joseph Gasperoni (JTrader)

Focus della settimana

Su cosa puntare in Giugno? Sotto i titoli HOT del momento

TSLA – Tesla nel mirino tra politica e vendite

Settimana intensa per Tesla. Il titolo perde il 20% in 2 giorni.

Il 5 giugno 2025, la relazione tra Elon Musk e Donald Trump si è deteriorata pubblicamente. Musk ha criticato duramente il disegno di legge “One Big Beautiful Bill Act“, promosso da Trump, definendolo una “abominazione disgustosa” e accusandolo di aumentare il deficit federale. In risposta, Trump ha espresso delusione per le critiche di Musk e ha minacciato di revocare i contratti governativi con le aziende di Musk, come SpaceX e Tesla. La disputa si è intensificata quando Musk ha pubblicamente accusato Trump di essere menzionato nei documenti relativi a Jeffrey Epstein, suggerendo che fosse questo il motivo per cui tali documenti non sono stati resi pubblici. Trump ha risposto definendo Musk “pazzo” e ha minacciato di tagliare i sussidi e i contratti federali alle sue aziende.

Strategia operativa

Finché TSLA resta sopra 270 dollari, i compratori possono cercare rimbalzi.

Se perde 270, rischio accelerazione verso 220.

Tech Giants – Chi regge davvero il mercato?

NVDA : Continua a guidare il rally legato all’intelligenza artificiale. Ogni pullback è un buy con target 150 dollari .

AMZN : Consolidamento sopra 200 dollari. Il prossimo breakout sopra i 215 può spingerla fino a 250 .



Settori in forza: AI, Robotica, Cybersecurity

Gli investitori istituzionali stanno puntando su:

Intelligenza artificiale : NVDA, PLTR, SMCI, AMD

Difesa e sicurezza (in particolare in Europa): CRWD, PANW

Robotica industriale: SYM, PATH, TER

Tutti settori che reggono bene anche durante le giornate di volatilità.

Puntiamo su queste azioni per il mese di Giugno.

Mercati internazionali – Italia in evidenza

FTSE MIB : Bene banche e utilities. Settimana chiusa a +2% .

Euro debole favorisce le esportazioni italiane.

Titoli in evidenza: ENI, STM, Prysmian.

Materie Prime – Oro

Oro : Stabile sopra i 3300 dollari grazie all’incertezza geopolitica.

Strategia: se tiene questo livello allora andiamo per 3600 – 3700 dollari

Conclusione

Vogliamo crearci un portafoglio strategico, allora aspettiamo sempre i big tech stocks americani NVDA, AMZN, AMD, TSLA su supporti weekly o daily importanti.

Dividiamo il nostro paniere e prendiamo anche PLTR, SMCI, CRWD.

Usiamo oro come bene rifugio a lungo termine.

Il mercato è HOT, ci sono performance davvero interessanti da fare.

