Weekend autunnale con qualche pioggia su gran parte dell’Italia

In arrivo un weekend autunnale con qualche pioggia in gran parte dell’Italia: domani, 11 novembre, non avremo dunque l’estate di San Martino bensì un ciclone che porterà piogge dall’oceano Atlantico verso l’Italia.

E’ la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore è previsto ancora maltempo con le piogge che colpiranno gran parte delle aree alluvionate degli ultimi giorni, massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1500 metri sull’Appennino settentrionale) e al vento che soffierà intenso di Libeccio verso il Centro-Sud.

Il maltempo colpirà gran parte del Paese e risulterà associato all’ennesima perturbazione atlantica.

Nel dettaglio: Domani, sabato 11 novembre, ritroveremo le piogge con il ciclone in movimento verso il meridione: al mattino pioverà su tutta la fascia tirrenica e all’estremo Nord-Est; dal pomeriggio i fenomeni lasceranno temporaneamente il Centro-Nord e si apriranno schiarite anche al Sud.

Domenica 12 arriverà l’ultima perturbazione di un lunghissimo treno di fronti instabili: piogge di origine atlantica bagneranno ancora la Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo e tutto il Sud con fenomeni a tratti anche intensi.

In seguito il meteo, con l’inizio della nuova settimana, potrebbe però riservarci una sorpresa. Da lunedì 13 novembre tornerà il sole: arriverà l’Estate di San Martino seppur in ritardo.

ANSA