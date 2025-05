Weekend di fuoco per l’Edera Boxing Gym Ravenna: Vitiello Ercole è Vice Campione Regionale e Vaccarella Riccardo è Campione Regionale

Venerdì 18 Ottobre a Reggio Emilia sono iniziati gli incontri per proclamare i Campioni Regionali Youth 2024.

Vitiello Ercole sale sul ring vincendo i quarti di finale di venerdì e la semifinale di sabato. Domenica perde ai punti la finale contro il campione regionale degli ultimi 3 anni, un avversario con 25 match di esperienza alle spalle. L’incontro finale è stato intenso e ha visto gli atleti determinati fino all’ultimo secondo. Caldi e numerosi i complimenti del pubblico e dei maestri delle altre palestre nei confronti del pugile ravennate, che rientra contento del suo titolo di Vice Campione Regionale per la categoria 57 kg. Vaccarella Riccardo combatte domenica il match finale per la categoria 80 kg, vincendo ai punti e divenendo così Campione Regionale. Un incontro equilibrato che ha visto l’atleta dell’Edera spiccare per i suoi colpi duri ed efficaci. Gualdi Giacomo si scontra con il campione italiano Giannotti Giacomo in 3 riprese accese ad un ritmo elevatissimo, lasciando la platea col fiato sospeso per l’intera durata del match. Nonostante la precisione dei colpi e la grinta dimostrata, Gualdi perde ai punti. Nel frattempo, i compagni Uhunmwangho Samuel e Messina Lorenzo salgono sul ring di Cento (FE) perdendo ai punti contro gli avversari di casa. In Toscana invece, Arapi Bekim combatte da dilettante contro il pupillo di casa disputando 4 riprese senza maglia, in vista del prossimo passaggio a professionisti. Vince meritatamente ai punti in casa dell’avversario e torna a casa soddisfatto della sua prestazione.