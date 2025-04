Weekend in crescita per il Team Roc’n’DeA a Misano

La prima prova del Campionato Italiano Velocità 2025, per il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA, va in archivio con cinque piazzamenti nella top ten di PreMoto 3 e una massiccia dose d’esperienza per i piloti schierati.

Nelle due gare del Misano World Circuit il più veloce è stato Kevin Cancellieri, protagonista fino all’ultimo della lotta per il podio in Gara 1 e 6° in Gara 2. Prestazioni in crescita per Alessandro Aguilar Carballo, 5° in Gara 2, e per gli esordienti Lorenzo Fino e Alessio Paglioni.

“La tensione era tanta, così come le aspettative – commentano Alex De Angelis e Massimo Roccoli -. In Gara 1 Cancellieri è stato protagonista per la vittoria sino all’ultimo giro, poi un errore lo ha costretto a chiudere in coda al gruppo di testa. In Gara 2 Fino, Aguilar e Cancellieri si sono fatti scappare il gruppo di testa e, quindi, hanno lottato nel secondo gruppo per la quarta posizione. Bilancio positivo anche per Paglioni, che ha dimostrato di essere in continua crescita.

Nel complesso è stato un fine settimana positivo. È mancato il podio, che avrebbe sicuramente concretizzato il grande lavoro e lo sforzo dei piloti e di tutta la squadra”.

PREMOTO 3

GARA 1

P. 6 Kevin Cancellieri

P. 8 Alessandro Aguilar Carballo

P. 12 Lorenzo Fino

P. 13 Alessio Paglioni

GARA 1

P. 5 Alessandro Aguilar Carballo

P. 6 Kevin Cancellieri

P. 9 Lorenzo Fino

P. 12 Alessio Paglioni

A Misano World Circuit si è alzato il sipario anche sul Trofeo Yamaha R7 Cup. Ioannis Peristeras si è dimostrato protagonista sin dalle prime battute, centrando la pole position. Un rallentamento in Gara 1 per evitare il contatto con un altro pilota e una penalità in Gara 2 gli hanno impedito, però, di chiudere nelle posizioni di vertice (4° e 7° posti i suoi piazzamenti). Più indietro Samuele Cinanni e Vito Iconomu, che stanno proseguendo il loro percorso di crescita.

“Siamo ottimisti e positivi – le parole di Roccoli e De Angelis –, siamo certi che saremo protagonisti durante tutta la stagione. Peristeras è stato da subito veloce, centrando una fantastica pole position. In Gara 1, per per evitare un contatto con un altro pilota, ha perso tempo dal gruppo di testa, riuscendo a riagguantarlo all’inizio dell’ultimo giro.Abbiamo fatto un gran lavoro sul set-up della moto ed il pilota ha guidato veramente bene. Peccato per la penalità in Gara 2…

Cinanni ed Iconomu sono ancora acerbi in questa categoria che vede un livello molto alto, ma continuano a migliorare turno dopo turno”.

YAMAHA R7 CUP

GARA 1

P. 4 Ioannis Peristeras

P. 20 Samuele Cinanni

P. 21 Vito Iconomu

GARA 2

P. 7 Ioannis Peristeras

P. 22 Vito Iconomu

P. 23 Samuele Cinanni