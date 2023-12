Willow, una webseries tutta italiana girata nel riminese (Torriana e nei castelli del nostro territorio)

Negli anni ’80 esce il film di Willow e diventa subito un cult. A distanza di oltre 30 anni provano a fare una serie su Disney+ che si rivela un flop. Troppo distante dal film. I fan sono delusi e volevano qualcos’altro, la serie viene cancellata alla prima stagione.

Seguendo questo sentimento, un gruppo di produzione indipendente (Nuovo Sole, Bottega WBM, e Dream Factory Studio) decide di unire le forze per realizzare una webseries che renda giustizia alla nota pellicola fantasy, dando voce alle critiche dei fan, creando un’opera che possa ricordare il fantasy tipico degli anni ’80.

Sono state coinvolte diverse figure già note nel panorama indipendente (e non solo) per dare vita ai personaggi della serie: Carlo Grotti Trevisan, l’attore regista di Rimini conosciuto per diverse produzioni web, fra cui Saint Seiya Rebirth (la webseries dedicata ai cavalieri dello zodiaco, la serie web italiana più vista all’estero degli ultimi anni) fra i protagonisti nel ruolo del figlio di Madmartigan;

Lexy Oliver, bodybuilder professionista, oltre che attrice, che interpreta la misteriosa guerriera protagonista del primo episodio;

Giuseppe Joel Mastroianni, maestro d’armi, coreografo e stuntman, oltre che noto cosplayer di Assassin’s Creed, nei panni di uno dei villain;

Gianluca Conti, attore di cinema e di teatro, di recente nella serie Sky “Romulus”, nel ruolo del mentore dei protagonisti, oltre che fra i produttori della serie;

Denise Camporesi, pittrice riminese, nelle vesti della maga;

Alla regia Elena D’Atri già nota per aver diretto numerosi cortometraggi e aver preso parte alle riprese di Saint Seiya Rebirth.

Le riprese si svolgono principalmente a Torriana nel riminese sfruttando i castelli e i paesaggi magici presenti nel nostro territorio

In pochi minuti troviamo un omaggio al cinema eighties, al fantasy e ai giochi di ruolo. Duelli, magia, azione, passione e comedy si fondono per dare vita al primo episodio che vedremo presto su YouTube.