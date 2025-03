Wolf Basket Pistoia – NTS Informatica Basket Rimini: 20-70

I quarti: 4-20; 13-39 (9-19); 18-50 (5-11) – 20-70 (2-20)

Wolf Basket Pistoia: Micheli 4, Monforte 4, Shkurti 2, Veneziano 8, La Grassa 2, Ventura, Chierici, Fabbri. All.re Chierici

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 6, Acquarelli 8, Raik 6, Di Pietro 4, Giustino 21, Castagnetti 2, Storoni, Rossi 2, Pellegrini 7, Ladson 14. All.re Loperfido.

Albitri Di Piazza e Montecatini

Buona la prima, NTS Informatica Basket Rimini mantiene la promessa e porta a casa in carrozza il primo referto rosa avendo la meglio sulla Wolf Basket Pistoia superata a domicilio con un indiscutibile 20-70

Contro un’avversaria della quale si sapeva poco o nulla Coach Loperfido ha mandato in campo il suo quintetto più aggressivo con l’intenzione di portare la gara nella direzione giusta prima possibile ed ha ottenuto la risposta che attendeva. Il 4 a 20 del primo quarto non ha bisogno di commenti ed è volato via in scioltezza.

L’efficace circolazione di palla ha portato ad allargare il divario nel secondo quarto e chiuderla anzitempo impiegando ampie rotazioni utili a mettere a punto la confidenza con gli schemi di gioco e, cosa più confortante, mandare a referto tutta la panchina tranne uno, chiudendo 13 a 39 a metà gara.

Freno tirato in attacco nel terzo quarto ma precisa la difesa per chiuderla senza patemi proseguendo a provare quintetti e schemi chiudendo 18 a 50.

Nulla da segnalare nel finale con gli avversari che hanno onorato fino all’ultimo la loro prestazione con dignità senza mai riuscire a superare il pressing di Rimini che nell’ultimo giro di lancette ne aveva ancora ed ha approfittato per aggiustare i tabellini individuali.

Festa grande stasera e ci godiamo come si deve il primo sucesso, ma festa breve, domenica 8/12 arriva alla CARIM Icaro Brescia, le ben nota e più titolata avversaria di tante stagioni. La testa è già in parte sul parquet di casa sapendo bene che non si potranno fare sconti o regali natalizi. Vi aspettiamo numerosi.

Daniele Bacchi

Ufficio stampa NTS Informatica Basket Rimini