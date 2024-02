Arrestato a Riccione rapinatore che “operava” a Brescia: aggrediva gli anziani agli sportelli del bancomat

Un uomo di 30 anni, di origine rumena, è stato arrestato dai carabinieri per essere coinvolto in cinque rapine a Brescia. Gli episodi si sono verificati tra agosto e novembre 2023, e hanno avuto come vittime anziani che avevano effettuato prelievi di contante da sportelli automatici appartenenti al circuito Unicredit. Dalle indagini è emerso che il sospettato attendeva nelle vicinanze degli sportelli ATM per poi assalire i clienti, usando violenza per sottrarre loro il denaro. L’arresto è avvenuto a Riccione, e l’uomo è stato successivamente trasferito in carcere.