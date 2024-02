Detenzione illegale di esplosivi, tre arresti a Bologna e perquisizioni anche a Ravenna

Tre uomini sono stati arrestati a Bologna durante un controllo stradale per detenzione illegale di esplosivi. Gli agenti hanno fermato un’auto sospetta a bordo della quale c’erano tre persone. Durante gli accertamenti, sono stati trovati due sacchi contenenti esplosivi, attrezzature per scassinare bancomat e dispositivi per intercettare le frequenze della polizia e dei carabinieri. Due degli arrestati avevano precedenti penali. Gli artificieri sono stati chiamati per disattivare l’esplosivo, che è stato sequestrato insieme ad altri oggetti nell’auto. Due appartamenti degli arrestati, uno in provincia di Bologna e l’altro in provincia di Ravenna, sono stati perquisiti ma non è stato trovato altro materiale rilevante.