Bandiera Blu 2024: Bellaria Igea Marina c’è, è il 16^ riconoscimento consecutivo

Anche per il 2024, Bellaria Igea Marina ha l’onore di potersi fregiare della Bandiera Blu. Qualità delle acque, efficienza delle strutture balneari e gestione sostenibile del territorio: sono solo alcuni degli indicatori che annualmente vengono presi in considerazione, riconosciuti a livello internazionale e premiati dalla FEE – Foundation for Environmental Education.

L’annuncio di tutte le località marittime e gli approdi turistici virtuosi, con relativa consegna delle Bandiere Blu 2024, è avvenuto nella cerimonia odierna tenutasi presso la sede del CNR a Roma alla presenza del Ministro Musumeci. Per la città di Panzini, si tratta del 16^ riconoscimento consecutivo; un traguardo reso ancor più prestigioso dal fatto che sono meno di dieci – nove, come lo scorso anno – le destinazioni premiate in Emilia Romagna in questo 2024: solo tre delle quali nel riminese e con Bellaria Igea Marina che potrà esibire il vessillo sul tratto di costa più lungo a livello provinciale.

Più in generale, la cerimonia della Capitale ha sancito il riconoscimento per 236 comuni italiani e 485 spiagge complessive. Decisivi nel pronunciamento della FEE, oltre a indicatori a carattere ambientale, temi quali la gestione delle risorse, i servizi, la sicurezza dei litorali, ma anche cura degli arredi e buone pratiche di smaltimento e differenziazione dei rifiuti, l’informazione e le attività condotte sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione, nonché i livelli di inclusività e di accessibilità alla spiaggia garantiti ai cittadini disabili.

Fondamentale, per dare continuità a questi standard e consolidare negli anni il riconoscimento, il ruolo giocato da tutto il tessuto economico e sociale di Bellaria Igea Marina, dagli operatori privati al mondo associativo: che si è confermato attento e sensibile sul fronte irrinunciabile della tutela ambientale.