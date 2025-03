Rimini. Microcriminalità diffusa: grave il problema dei borseggiatori sui mezzi pubblici

La microcriminalità si sta diffondendo in diverse aree della città, ma una delle maggiori preoccupazioni è rappresentata dai borseggiatori, abili nel rubare con destrezza, soprattutto sui mezzi pubblici. Il segretario della Cisl Trasporti, Sandro Di Giacinti, ha evidenziato come questi criminali operino in gruppi di 2-3 persone, utilizzando tattiche di distrazione durante eventi o fiere, soprattutto sulle linee di autobus più affollate. Spesso si mimetizzano tra gli altri passeggeri con abiti impeccabili.

Inoltre, Di Giacinti ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impunità con cui i pusher operano sul Metromare, vendendo droga ai clienti senza problemi. Importante un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici, con presenze costanti e controlli mirati per contrastare efficacemente questi fenomeni criminali.