Rimini. Nuovo chiringuito a Rivabella: respinto il ricorso di tre ristoranti. La questione va affrontata in Tribunale ordinario

Il Comune di Rimini è stato coinvolto in una controversia legale riguardante l’autorizzazione concessa per la costruzione di un nuovo chiringuito a Rivabella. Inizialmente, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da tre ristoranti locali, i quali contestavano la validità dell’autorizzazione in base a presunte violazioni delle norme paesaggistiche e concorrenziali.

Tuttavia, il Tar ha successivamente dichiarato il ricorso improcedibile per la scadenza dell’autorizzazione e inammissibile per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni. La questione della concorrenza economica tra i ristoranti locali e i chioschi dovrà quindi essere risolta in sede civile.

In sostanza, il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che la controversia riguardante l’autorizzazione per il chiringuito a Rivabella deve essere affrontata davanti al Tribunale ordinario e non in sede amministrativa. Il Comune di Rimini dovrà quindi prepararsi per affrontare la questione in una diversa sede giuridica.