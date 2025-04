Cesenatico. Responsabile di una struttura per malati psichiatrici arrestata per aver picchiato e perseguitato un paziente. Il sindaco esprime dolore per l’accaduto

Una donna di 63 anni è stata arrestata per maltrattamenti ai pazienti di una struttura per pazienti psichiatrici a Cesenatico lo scorso 20 marzo. I Carabinieri hanno agito dopo una segnalazione da parte di una dipendente della struttura, che ha denunciato violenze fisiche e psicologiche inflitte dalla donna a uno degli ospiti. Le indagini hanno confermato gli abusi mediante intercettazioni audio-video, che hanno documentato schiaffi, strattonamenti, strette al collo, percosse, insulti, minacce e soprusi. Le azioni comprendevano anche il non permettere all’ospite di sedersi sul divano, non farlo finire i pasti, chiudergli il bagno a chiave e impedirgli di dormire. La responsabile è stata arrestata in flagranza dopo l’ultimo episodio di violenza e posta agli arresti domiciliari dopo la convalida dell’arresto.

Nota del sindaco Matteo Gozzoli

«La notizia di una responsabile di una struttura per malati psichiatrici di Cesenatico arrestata con le accuse di maltrattamenti ai danni di un paziente, ci addolora profondamente come comunità. In attesa che l’iter giudiziario parta e si definiscano le responsabilità, siamo vicini ai pazienti ospitati dalla struttura a cui esprimiamo la più totale vicinanza. Lo stesso a tutte le loro famiglie. Il caso è emerso a seguito di controlli interni alla struttura in sinergia con il Centro di Salute Mentale dell’AUSL Romagna. Questa testimonia che Cesenatico e tutto il territorio mantengono alta l’attenzione e sono in grado di difendersi di fronte a casa gravi come quelli appena accaduti. Ringrazio i Carabinieri per la celerità con cui sono intervenuti, e per l’efficacia. », il commento del sindaco Matteo Gozzoli.