COMITATO DE COUBERTIN SAN MARINO: PREMIO ARALDO e ALFIERE 2024.

In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale Nazioni Unite (ONU) che si celebra il 6 aprile di ogni anno, il Comitato Internazionale Pierre de Coubertin (ICPC) di Losanna invita i suoi Membri e i Comitati Nazionali Pierre de Coubertin riconosciuti, a realizzare azioni e attività eventi commemorativi.

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) con gli Auspici del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play(CNSFP) promuove e organizza per Sabato 6 aprile 2024 alle ore 10 presso l’Aula Magna della Scuola Media Statale di Serravalle San Marino la Cerimonia di consegna del Premio ARALDO e ALFIERE 2024, Premi che saranno conferiti alla terza Classe C e Scuola Media Serravalle.

Un grandissimo riconoscimento per 18 ragazze e ragazzi, nove maschi e nove femmine, ritenuti meritevoli di ricevere l’attestato di merito di “ ALFIERE del CSPC” per i valori espressi e riportati nel loro “MANIFESTO” intitolato “ LO SPORT CHE UNISCE” alla classe terza C della Scuola Media di Serravalle”

Il progetto didattico è stato curato dai Professori Ugo Sansovini, Marika Ceccaroli e Paola Tenore “nella convinzione che lo sport debba farsi promotore di rispetto e accoglienza e che la fiamma dell’olimpismo, inteso nell’accezione decoubertiana di “ stato d’animo” possa unire i giovani nell’amicizia e nella pace”.

I 18 Alfieri della terza C , unitamente agli insegnanti riceveranno l’attestato di merito di “ ALFIERE” il 6 aprile 2024 nel corso della cerimonia che si terrà presso la Scuola Media di Serravalle, alla quale verrà donato l’ARALDO 2024.

Ma ci teniamo a citare tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati insigniti di questo riconoscimento, per aver saputo” riscrivere” , nel loro MANIFESTO emozioni e sentimenti positivi, nell’ affrontare con il giusto spirito sportivo, il loro torneo di Pallavolo.

Baiesi Lanfranchi Emma, Biordi Simone, Borgelli Edoardo, Cesarini Stella Rose, DiRosa Irene, Littera Annabel, LonferniniCeleste, Mancini Erika, Molari Riccardo, Pasquali Gian Maria, Picchi Giacomo,Tamagnini Anastasia, Tavolini Marianna, Toccaceli Simone Tyshynska Mariia, Volpinari Gialuca, Zavaglia Nicolò, Zavoli Mattia.

Ognuno di loro si è distinto per aver espresso sentimenti lodevoli soprattutto nei confronti degli altri e ciò che li accomuna è la valorizzazione dei comportamenti e delle azioni solidali, aiutando chi è in difficoltà, dando sempre il buon esempio , attraverso, gesti di amicizia, cooperazione , inclusione e Fair Play , affinché le diversità non diventino mai barriere.

Un obiettivo che tutti dovrebbero perseguire, per un mondo migliore.

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP