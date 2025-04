Federvolley San Marino. Serie B/ La PromoPharma aspetta Osimo. Serie D femm.: Titan Services a Coriano

Comunicato stampa n° 29/2024

Serie B/ La PromoPharma aspetta Osimo

Serie D femm.: Titan Services a Coriano

Serie B masch. La PromoPharma deve provare a cancellare la brutta prestazione di Loreto nella gara interna contro Osimo. La squadra marchigiana non è però l’agnello sacrificale più adatto: è seconda in classifica e sta lottando punto a punto per accedere ai play-off. Si scontrano quindi due team che, per motivi opposti, hanno bisogno di punti. “Osimo è una squadra solidissima – spiega Marco Ricci, coach della PromoPharma. – Ha cambiato l’opposto Rossetti con Boesso, una banda molto forte, spostando Stella ad opposto. Erano già forti ma così lo sono ancora di più. Stiamo parlando di giocatori di categoria, di qualità, molto forti in battuta, a muro con i centrali e in attacco, fondamentale nel quale la Nef spinge molto con gli schiacciatori. Il nostro obiettivo è fare sempre lo stesso: fare punti per restare fuori dalla zona retrocessione. Per riuscirci, dovremo giocare sciolti mentalmente e senza pressioni, accettare gli errori e puntare sulle nostre qualità”. Arbitrano Moira Mercuri e Mirco Totò.

Classifica. Begin Volley Collemarino 48, La Nef Osimo 41, 4 Torri Ferrara 40, Sabini Castelferretti 38, Paoloni Macerata 30, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 27, Loreto 26, PromoPharma 21, Potenza Picena 20, Pietro Pezzi Ravenna 19, Querzoli Forlì 17, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 21). PromoPharma – La Nef Osimo. Sabato 6 aprile, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services a caccia della quarta vittoria consecutiva. Ci proverà al PalaSic di Coriano, dove sabato prossimo affronterà lo Junior, squadra con l’acqua alla gola. “Le mie ragazze giocheranno serene ma sanno che sarà una partita tosta perché al Coriano servono punti. – Analizza coch Stefano Sarti. – All’andata lo Junior ci strappò il primo set ma poi riuscimmo a fare nostra la partita. Oggi la squadra si esprime su ritmi più alti e sa di poter far bene. Ma ci sarà da giocare duro. E sarà così anche nelle ultime tre partite di campionato”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 55, Figurella Rimini 47, Fulgur Bagnacavallo 42, Ke Car Volley Rimini 40, Alfonsine 26, Mosaico Ravenna 26, Unica Volley Riccione 26, Titan Services 25, Idea Volley Santarcangelo 22, Longiano 13, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 20): Junior Coriano – Titan Services. Sabato 6 aprile, ore 20.30, a Coriano.

Nella foto: Marco Ricci.

