Conversazione telefonica tra Xi Jinping e Joe Biden che segna il primo contatto tra i due leader dal luglio del 2022.

La conversazione, descritta come “franca” e “costruttiva” dalla Casa Bianca, ha visto una discussione approfondita sulle relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti e su questioni di interesse comune. Tuttavia, la questione di Taiwan è emersa come un punto critico, con Xi Jinping ribadendo la ferma opposizione cinese all’indipendenza di Taiwan e chiedendo agli Stati Uniti di non sostenerla. Biden, d’altra parte, ha messo in evidenza l’importanza di mantenere la pace nello stretto di Taiwan e ha espresso preoccupazione per la cooperazione militare tra Cina e Russia. Xi Jinping ha anche avvertito gli Stati Uniti sulle conseguenze di politiche che limitano lo sviluppo cinese, sottolineando che la porta alla cooperazione reciproca rimarrà aperta solo se gli Stati Uniti rispetteranno il diritto cinese allo sviluppo. Entrambi i leader hanno riconosciuto la necessità di affrontare le sfide comuni e lavorare insieme per il beneficio reciproco, ma resta da vedere come evolveranno le relazioni tra le due potenze nel lungo termine.