CORIANO. Partita con migliaia di visitatori la Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali. Oggi il taglio del nastro delle Istituzioni unite per celebrare il settore dell’agricoltura e dell’olio d’oliva 

Coriano, 19 novembre 2023 – Centro gremito fin dal primo mattino a Coriano per partecipare alla 36esima edizione della Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali. “Questa è una fiera di grande richiamo per tutta la provincia non solo per una tradizione che si rinnova di anno in anno e per migliaia di visitatori che vengono a Coriano per fare acquisti del primo olio della stagione – ha esordito il sindaco Gianluca Ugolini – ma soprattutto per una macchina organizzativa rodata e affiatata. Il successo di questa manifestazione è dovuto alla qualità dei suoi prodotti ed espositori e al sapiente lavoro della Pro Loco Corino che ringrazio assieme a tutti gli altri soggetti impegnati alla buona riuscita della manifestazione, comprese le forze dell’ordine e tutti i volontari corianesi.”

La fiera, organizzata dalla Pro Loco Coriano, con la presenza della Associazione Frantoiani Oleari della regione Emilia Romagna che cura e gestisce la Casa dell’Olio, punto focale della fiera con la presenza dei principali frantoi del territorio per degustazioni di olio novello e piatti della tradizione, è patrocinata dall’amministrazione comunale, dalla Regione Emilia Romagna e quest’anno dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Politiche Forestali. “Un riconoscimento che mi rende particolarmente orgogliosa- ha affermato a questo proposito la senatrice e vice sindaco di Coriano, Domenica Spinelli – che suggella il valore del settore dell’olio d’oliva quale uno dei più importanti del nostro sistema agroalimentare. Ricordo che in regione la provincia di Rimini ha la superficie più elevata con 1600 ettari a coltivazione di olivi. Numeri importanti che vanno costantemente valorizzati a partire dall’acquisto di olio extravergine d’oliva locale buono e genuino”.

Dopo i saluti delle istituzioni in piazza Mazzini antistante il Municipio, la fiera è partita ufficialmente con un taglio del nastro molto partecipato al quale hanno preso parte tra gli altri, il sindaco Ugolini e la giunta con Domenica Spinelli, senatrice e vice sindaco di Coriano, il senatore Marco Croatti, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad,i sindaci di Bellaria, Filippo Giorgetti, Riccione con Daniela Angelini, di Cattolica con Franca Foronchi e Montescudo- Montecolombo, Gian Marco Casadei.

La fiera dell’oliva partita in anticipo questa settimana con un convegno di coldiretti Rimini e culminata oggi con l’inaugurazione proseguirà con domenica 26 novembre

Ufficio Staff del Sindaco